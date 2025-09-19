Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Becamex TP.HCM phản bác tin đồn cầu thủ giả đau vì bất đồng với HLV: ‘Đội đoàn kết’

Đồng Nguyên Khang
19/09/2025 10:57 GMT+7
19/09/2025 10:57 GMT+7

CLB Becamex TP.HCM khẳng định toàn bộ những tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây liên quan đến đội bóng này đều sai sự thật.

CLB Becamex TP.HCM nói gì?

Sáng 19.9, trang mạng xã hội chính thức của CLB Becamex TP.HCM đăng tải bài viết với nội dung như sau:

"Thời gian gần đây, một số tin đồn và bài viết bên lề đã lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh CLB và tinh thần cầu thủ. Becamex TP.HCM khẳng định CLB chưa từng chậm trễ hay nợ bất kỳ khoản tiền nào của cầu thủ. Đây là nguyên tắc được duy trì xuyên suốt, thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch.

Một số vấn đề phát sinh trong công tác nhân sự gần đây đến từ những yếu tố khách quan liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh và quy định đặc thù. CLB đang tích cực phối hợp để sớm hoàn tất, đảm bảo lực lượng ổn định cho mùa giải.

Thông tin cho rằng trong đội có cầu thủ "giả đau" để né tránh thi đấu, hoặc bất đồng với HLV trưởng là hoàn toàn sai sự thật. Một số cầu thủ hiện gặp chấn thương thực sự, đã được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị cụ thể. CLB luôn đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu và sát cánh cùng họ trong quá trình hồi phục.

Becamex TP.HCM là một tập thể đoàn kết, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và niềm tin của người hâm mộ. Toàn đội đang nỗ lực trên sân tập, hướng đến màn trình diễn tốt nhất tại trận đấu sắp tới trên sân Bình Dương".

CLB Becamex TP.HCM phản bác tin đồn cầu thủ giả đau vì bất đồng với HLV: ‘Đội đoàn kết’- Ảnh 1.

HLV Anh Đức cùng CLB Becamex TP.HCM trải qua khoảng thời gian khó khăn khi đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và giờ còn vướng phải những lùm xùm bên ngoài sân cỏ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

CLB Becamex TP.HCM đối mặt thử thách

Sau thất bại 1-3 trước CLB Trường Tươi Đồng Nai ở vòng loại Cúp Quốc gia, HLV Nguyễn Anh Đức cho biết đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn: "Chúng tôi gặp khó khăn về mặt con người. Tiến Linh đến CLB Công an TP.HCM. Vĩ Hào, Việt Cường chấn thương. Minh Khoa mới đây cũng dính chấn thương nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Các cầu thủ mới về cũng cần thời gian để hòa nhập. Chúng tôi cần làm việc lại nhiều. Về Vĩ Hào, cậu ấy đang hồi phục từng ngày". 

CLB Becamex TP.HCM đã trải qua 3 trận thua liên tiếp. Họ khởi đầu mùa giải bằng trận thắng HAGL 3-0 nhưng sau đó để thua CLB Công an Hà Nội 0-3, thua Thể Công Viettel 1-3 và mới nhất là thất bại trước đội hạng nhất Trường Tươi Đồng Nai. Ở trận đấu sắp tới, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức sẽ phải chạm trán CLB Công an TP.HCM, đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, hơn CLB Becamex TP.HCM 4 điểm trong bối cảnh 2 ngoại binh người Nigeria chưa thể trở lại. 

