Lịch thi đấu hạng nhất: Chờ Minh Vương tiếp tục bùng nổ cùng Trường Tươi Đồng Nai

Những cuộc đấu cân sức

Lúc 17 giờ ngày 19.9, CLB Khánh Hòa có cuộc tiếp đón đội Long An trên sân 19.8 trong trận cầu sớm nhất giải hạng nhất. Hai đội bóng này có chất lượng đội hình khá tương đồng và cũng chỉ cách nhau 3 điểm ở mùa trước. Vì thế, cuộc so tài được dự đoán cân bằng, hấp dẫn.

Một giờ sau đó, CLB Đại học Văn Hiến làm khách trên sân Quy Nhơn của CLB Quy Nhơn. Đây là cuộc đấu giữa một đội vừa thăng hạng và một đội vừa xuống hạng. Tuy nhiên, khoảng cách là không nhiều bởi CLB Quy Nhơn đang khá chật vật, có đội hình chủ yếu là các cầu thủ trẻ thì CLB Đại học Văn Hiến bổ sung lực lượng tương đối mạnh. Nhìn chung, CLB Quy Nhơn vẫn được đánh giá cao hơn một chút khi vẫn còn đó Cao Văn Triền và chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, nếu muốn có điểm, họ không được chủ quan.

Lúc 16 giờ ngày 20.9, CLB Đồng Tháp sẽ tiếp đón đội Phú Thọ (trước đây là CLB Gia Định) trên sân nhà Cao Lãnh. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Bình được đánh giá cao hơn do CLB Phú Thọ vừa trải qua giai đoạn thay đổi, xáo trộn nhiều trong đội hình. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, HLV Lê Quốc Vượng cũng rất giàu kinh nghiệm, giỏi xây dựng lối đá phòng ngự phản công và sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.

Minh Vương đang hòa nhập nhanh chóng cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trận cầu hấp dẫn nhất vòng 1 giải hạng nhất mùa này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 20.9 trên sân Bình Phước giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và đội TP.HCM (trước đây là CLB Bà Rịa Vũng Tàu). Ở vòng loại Cúp quốc gia, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đã giành chiến thắng thuyết phục trước đại diện V-League là CLB Becamex TP.HCM với tỷ số 3-1. Trong đó, tân binh Minh Vương tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Với lực lượng hiện tại, CLB Trường Tươi Đồng Nai được đánh giá cao hơn đội TP.HCM và sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Tân binh giải hạng nhất so tài

2 cặp đấu còn lại ở vòng 1 sẽ diễn ra vào ngày 21.9 với sự góp mặt của 3 tân binh. Lúc 18 giờ, CLB Thanh Niên TP.HCM sẽ chạm trán đội mới lên hạng là Bắc Ninh. Dù là tân binh, CLB Bắc Ninh được đánh giá cao hơn nhờ nguồn đầu tư mạnh mẽ. Họ bổ nhiệm cựu HLV trưởng CLB CAHN là ông Paulo Foiani vào chiếc ghế nóng, chiêu mộ loạt ngôi sao giàu kinh nghiệm như Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Hải Huy, Hà Đức Chinh... Vì thế, đội chủ nhà được dự báo gặp nhiều khó khăn.

Cùng giờ, CLB Trẻ PVF-CAND sẽ đụng độ đội Quảng Ninh. Đây là 2 tân binh của giải hạng nhất mùa này. Tương tự CLB Bắc Ninh, đội Quảng Ninh cũng rất tham vọng ở mùa giải này khi có màn bổ sung lực lượng mạnh mẽ, với các tên tuổi lớn như Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn...



