Đội của Huỳnh Như bị đứt mạch thắng, mất ngôi đầu về tay CLB Hà Nội

Huỳnh Như bị mất bóng, tạo bước ngoặt lớn của trận đấu

Toàn thắng sau 3 trận nên đội TP.HCM I của Huỳnh Như được đánh giá cao hơn so với Than KSVN. Tuy nhiên, Than KSVN là đội nhập cuộc chủ động hơn khi triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng đội TP.HCM I sau đó đã kiểm soát lại ở tuyến giữa nên tạo thế trận tốt.





Hai đội chơi cống hiến

Huỳnh Như (áo đỏ) đã sơ suất trong một tình huống Ảnh: Minh Tú

Thật đáng tiếc, pha mất bóng của Huỳnh Như ở giữa sân, tạo cơ hội cho Than KSVN phản công. Nguyễn Thị Vạn chuyền bóng chéo sân rất chính xác, loại hết các cầu thủ phòng ngự của CLB TP.HCM I để Trúc Hương bứt tốc trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Thu Em.

Hưng phấn sau bàn thắng, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải chơi chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công. Phút 39, từ một pha tấn công nhanh bằng pha phất bóng dài, Thúy Hằng tung cú sút căng nhưng thủ môn Thu Em đã xuất sắc cản phá.

Trong hiệp 2, CLB TP.HCM I gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Than KSVN đã chơi phòng ngự kiên cố, phong tỏa hoàn toàn các mũi giáp công của nhà ĐKVĐ. Vì thế, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi không có nhiều pha dứt điểm đáng nhớ về phía cầu môn của Than KSVN.

Chung cuộc, đội của Huỳnh Như đã nhận thất bại với tỷ số 0-1. Trắng tay nên chỉ có 9 điểm sau 4 trận, ĐKVĐ đã chính thức mất ngôi đầu về tay Hà Nội khi đội bóng thủ đô có 10 điểm. Than KSVN đứng ở vị trí thứ ba với 7 điểm.

Hà Nam thất bại

Trận còn lại, Hà Nam đã có bàn thắng đầu mùa nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Thái Nguyên T&T. Phút 35, Thái Nguyên T&T dẫn điểm do công của Minh Chuyên. Hà Nam đã có bàn gỡ 1-1 ở phút 83 do công của Anh Trân. Tuy vậy, Thái Nguyên T&T đã nhanh chóng lấy lại thế dẫn điểm sau pha lập công của Lò Thị Hoài chỉ một phút sau đó. Chung cuộc, cô trò HLV Văn Thị Thanh thắng với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Thái Nguyên T&T đã có trận thắng đầu tiên của của giải để đứng ở vị trí thứ tư với 5 điểm.

Hà Nam xếp thứ năm với 1 điểm như đội chót bảng TP.HCM I.