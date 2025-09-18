Đội Quảng Ninh quyết tâm giành vé V-League, cuộc đua tranh suất thăng hạng nóng bỏng

CLB Quảng Ninh ký 11 bản hợp đồng mới: Chiêu mộ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn

Tối 18.9, CLB Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân mùa giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026. Tham dự buổi lễ có mặt của ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, ông Đào Duy Hảo - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quảng Ninh, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, hội cổ động viên...

Ban huấn luyện đội Quảng Ninh

Đội Quảng Ninh chiêu mộ nhiều cầu thủ có chất lượng Ảnh: Mai Xoan

Tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Quảng Ninh Hà Tuấn Dũng bày tỏ niềm tự hào khi đội bóng thăng hạng V-League, thi đấu tại sân chơi chuyên nghiệp quốc gia chỉ sau hơn 1 năm thành lập. Đội bóng vẫn còn những khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu thành lập, nhưng ban lãnh đạo luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và thi đấu cho đội. Hướng tới mùa giải hạng nhất 2025 - 2026, đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đem về 11 bản hợp đồng mới, trong đó có những cái tên nhiều kinh nghiệm, từng thi đấu nhiều năm ở V-League như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn. Bên cạnh đó, đội mang về nhiều cầu thủ từ các lò đào tạo lớn như Hà Nội FC, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel,…

Các đối thủ cũng có sự bổ sung chất lượng về nhân sự nhưng đội Quảng Ninh sẽ nỗ lực tối đa để hướng đến kết quả tốt. Ông Hà Tuấn Dũng khẳng định quyết tâm chơi hết sức, cạnh tranh tấm vé lên V-League.

Sẽ có chính sách đặc thù hỗ trợ đội

Về phía Sở VH-TT-DL, ông Nguyễn Việt Dũng chúc mừng thành công của đội bóng. Ông Dũng chia sẻ: “Năm nay đội bóng của chúng ta mang lại rất nhiều niềm vui, trận nào cũng có nhiều bàn thắng. Chúng tôi rất phấn khởi và đã báo cáo kết quả này lên các lãnh đạo cấp cao của tỉnh, đưa vào báo cáo chung của tỉnh lên Bộ VH-TT-DL".

“Trong thời gian tới chúng tôi mong đội bóng bước vào giải hạng nhất và trên con đường thi đấu các giải chuyên nghiệp sẽ nhận được sự quan tâm, đồng hành của các lãnh đạo cao nhất tỉnh, từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND. Và đặc biệt, Sở VH-TT-DL tiếp tục đồng hành cùng Ban giám đốc công ty, Ban huấn luyện để chúng ta có thành tích cao nhất”, ông Nguyễn Việt Dũng chia sẻ thêm.

Cuối cùng, ông Nguyễn Việt Dũng bày tỏ: “Chúng tôi mong ngày 21.9 tới đây, đội sẽ chiến thắng giòn giã để chào mừng Đại hội Đảng bộ của tỉnh và là lời cam kết của đội bóng với tỉnh và tỉnh với đội bóng. Từ đó, chúng tôi có cơ sở để đề xuất lên tỉnh có những chính sách đặc thù xây dựng, hỗ trợ đội bóng”.

Mùa giải 2025 - 2026, CLB Quảng Ninh sẽ thi đấu trang phục của nhà tài trợ Kamito. Sự đồng hành của nhà tài trợ mang lại sự chuẩn bị chu đáo cho đội bóng ở hành trình sắp tới, với mục tiêu cạnh tranh suất lên V-League.

Ở vòng đầu tiên, ngày 21.9, CLB Quảng Ninh sẽ chạm trán Trẻ PVF-CAND trên sân vận động PVF.

