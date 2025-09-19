Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cuộc đua vô địch V-League vô cùng hấp dẫn, cực khó đoán đội nào đăng quang!

Khánh Châu
Khánh Châu
19/09/2025 09:29 GMT+7

Mới qua 3 vòng đấu V-League mùa giải 2025-2026, nhưng đường đua đến ngôi cao nhất bóng đá quốc nội VN vô cùng hấp dẫn. Các đội bóng liên tục thể hiện tham vọng của mình bằng những chiến thắng để đeo bám nhau trên bảng xếp hạng.

V-League hấp dẫn và khó lường

Bất ngờ nhất là hiện tượng Ninh Bình, khi tân binh vừa mới lên hạng V-League đã gây sốc với 3 trận toàn thắng. Lối chơi của CLB Ninh Bình rất chắc chắn và tự tin, không mang dáng dấp của một tân binh mà họ thể hiện bản lĩnh đủ sức gây bất ngờ đến phút cuối cùng.

Dàn cầu thủ chất lượng như Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Bảo Toàn, Henrique, Daniel Dos Anjos… được dẫn dắt bởi HLV Albadalejo Castano Gerard càng đá càng hay khiến các đối thủ phải dè chừng. Cách chơi biết người biết ta và tấn công sắc nét qua những đường tỉa bóng của Hoàng Đức khiến CLB Ninh Bình được giới chuyên môn đánh giá cao. Nếu tiếp tục giữ được phong độ, họ sẽ còn tạo nên những bất ngờ thú vị.

Cuộc đua vô địch V-League vô cùng hấp dẫn, cực khó đoán đội nào đăng quang!- Ảnh 1.

Cuộc đua vô địch V-League vô cùng hấp dẫn, cực khó đoán đội nào đăng quang!- Ảnh 2.

CLB Công an Hà Nội đủ sức đua vô địch V-League

ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, đương kim vô địch Nam Định cho thấy họ vẫn là đội bóng mạnh và nuôi tham vọng lần thứ 3 liên tiếp vô địch V-League. Ở đấu trường cúp C2 châu Á, Nam Định vừa khẳng định đẳng cấp khi thắng đối thủ Ratchaburi đến từ Thái Lan 3-1. Ở V-League, đội bóng thành Nam cũng đang đứng thứ 4 với 2 thắng 1 hòa. Vòng đấu thứ 4 diễn ra ngày 22.9, nếu giải mã được hiện tượng Ninh Bình, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt sẽ thách thức mọi đối thủ còn lại.

Cuộc đua vô địch V-League vô cùng hấp dẫn, cực khó đoán đội nào đăng quang!- Ảnh 3.

Cuộc đua vô địch V-League vô cùng hấp dẫn, cực khó đoán đội nào đăng quang!- Ảnh 4.

Cuộc đua vô địch V-League vô cùng hấp dẫn, cực khó đoán đội nào đăng quang!- Ảnh 5.

Cuộc đua vô địch V-League vô cùng hấp dẫn, cực khó đoán đội nào đăng quang!- Ảnh 6.

Mùa giải năm nay, CLB Công an Hà Nội có lực lượng rất tốt nên họ cũng đủ sức để bước vào cuộc đua đến ngôi vô địch. Hiện tại, đội bóng do HLV Alexandre Polking dẫn dắt đang dẫn đầu bảng với 10 điểm sau trận thắng Hải Phòng (đá bù vòng 6). Sức mạnh của đội bóng ngành công an do các nội binh chất lượng như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Đình Trọng, Lê Văn Đô, thủ môn Nguyễn Filip cùng các ngoại binh có chuyên môn tốt như Domingos Hugo, Mauk Stefan Ingo, Leo Artur, cùng cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh khá hay. Tuy nhiên, việc phải dàn trải sức trên nhiều mặt trận có thể khiến các cầu thủ của Công an Hà Nội có thể quá tải. Vì thế, họ cần phải có giải pháp xoay tua cầu thủ, cũng như bố trí đội hình hợp lý để đạt được mục tiêu cuối cùng.

Cùng ở tốp trên, CLB Thể Công Viettel đang đứng thứ 3 với 7 điểm cũng là đội bóng đủ tiềm lực để về đích với vị trí cao nhất. Thuận lợi của đội bóng khoác áo lính là họ không phải đá cúp C2 châu Á như Công an Hà Nội và Nam Định, nên sẽ dành toàn lực để chinh phục cúp vàng V-League.

