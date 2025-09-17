Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Tân binh đòi lại ngôi đầu, HAGL xuống đáy?

CLB Ninh Bình mất ngôi đầu V-League sau dịp FIFA Days tháng 9

Trước quãng nghỉ FIFA Days tháng 9, CLB Ninh Bình đã gây bất ngờ lớn khi toàn thắng cả 3 trận mở màn V-League mùa này, giành trọn vẹn 9 điểm và độc chiếm ngôi đầu bảng. Sự bùng nổ của đội bóng tân binh khiến người hâm mộ cả nước phải nhìn nhận họ như một hiện tượng mới mẻ của giải đấu cao nhất Việt Nam.

Tuy nhiên khi V-League trở lại, cục diện bảng xếp hạng đã có sự thay đổi. CLB Công an Hà Nội hiện đã vươn lên dẫn đầu với 10 điểm (hiệu số +6) sau 4 trận đấu. Trận đấu sớm diễn ra hôm 13.9 giúp đội bóng ngành công an soán ngôi đầu, khi đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, CLB Ninh Bình chưa ra sân ở vòng 4, hiện đã rơi xuống đứng ở vị trí thứ hai (9 điểm, hiệu số +8).

CLB Ninh Bình là đội duy nhất toàn thắng ở V-League mùa này sau 3 vòng đấu ẢNH: CLB NINH BÌNH

Theo lịch thi đấu của vòng 4 V-League, CLB Công an Hà Nội được nghỉ, còn CLB Ninh Bình có màn chạm trán với CLB Nam Định vào lúc 18 giờ ngày 22.9. Điều đó đồng nghĩa rằng chỉ cần có điểm ở trận đấu thuộc vòng 4, CLB Ninh Bình sẽ san bằng cách biệt với CLB Công an Hà Nội. Cụ thể, trong trường hợp CLB Ninh Bình hòa Nam Định (mỗi đội có 1 điểm), tân binh V-League với hiệu số bàn thắng bại vượt trội khả năng cao vẫn tái chiếm ngôi đầu. Nếu đánh bại Nam Định, CLB Ninh Bình đương nhiên trở lại vị trí số 1 và tạo ra cách biệt điểm số với nhóm bám đuổi.

Cơ hội trước mắt, nhưng con đường trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng của CLB Ninh Bình sẽ không bằng phẳng. Đối thủ của CLB Ninh Bình là CLB Nam Định, đội bóng đã khẳng định sức mạnh vượt trội với 2 chức vô địch V-League liên tiếp (mùa 2023-2024 và 2024-2025). Nếu đánh bại được đội Nam Định, CLB Ninh Bình sẽ chứng minh họ không chỉ là hiện tượng nhất thời mà thực sự đủ sức cạnh tranh cho nhóm đầu.

Bảng xếp hạng V-League ở thời điểm hiện tại ẢNH: CMH

Ở màn so tài này, CLB Ninh Bình có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Bên cạnh đó, Hoàng Đức và các đồng đội đang có tinh thần hưng phấn sau chuỗi 4 trận toàn thắng trong giai đoạn đầu mùa. CLB Ninh Bình thắng 3 trận đầu ở V-League và gần nhất là đánh bại CLB Phú Thọ ở vòng loại Cúp quốc gia 2025-2026.

Bên cạnh CLB Công an Hà Nội, đội HAGL cũng không ra sân ở loạt trận thuộc vòng 4 V-League diễn ra từ ngày 20 đến 22.9. Đội bóng phố núi hiện đang đứng áp chót với 1 điểm sau 3 trận và không có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng ở vòng 4. Thậm chí, đội chủ sân Pleiku có khả năng phải rơi xuống đứng cuối bảng, trong trường hợp CLB Thanh Hóa giành điểm trước CLB Hải Phòng.