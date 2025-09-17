Nóng cuộc đua trụ hạng V-League, sẽ rất sốc nếu có cả đội Hà Nội

V-League hấp dẫn và khó lường

Trong 4 đội cuối bảng V-League, CLB Hà Nội gây sốc nhất bởi họ đứng vị trí thứ 11 sau 2 trận thua, 1 trận hòa. Đây là điều khá bất ngờ, bởi đội bóng của bầu Hiển luôn ở tốp đầu V-League suốt hơn 10 năm qua. Được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Teguramori Makoto cùng nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia như Duy Mạnh, Tuấn Hải, Hai Long, Thành Chung…, nhưng CLB Hà Nội khởi đầu không tốt.

Cũng chính vì lý do này mà ngày 16.9, HLV Nhật Bản đã bị sa thải và tạm ngồi ghế nóng ở CLB Hà Nội sẽ là Giám đốc kỹ thuật Adachi (cũng người Nhật Bản). Ngoài ra, lý do sa sút của Hà Nội là những trụ cột như Đỗ Hùng Dũng, Văn Quyết đang ở ngưỡng cuối sự nghiệp nên không đủ sức để gánh đội như trước đây. Dẫu biết rằng đây chỉ là vị trí tạm thời, CLB Hà Nội có thể vươn lên ở giai đoạn sau, nhưng nếu họ thi đấu chủ quan, không có sự thay đổi thì kết thúc mùa giải ở nửa cuối bảng xếp hạng sẽ bị coi là thất bại.

HAGL kỳ vọng sẽ vùng lên ở giai đoạn 2 Ảnh: Khả Hòa

Trong 3 đội xếp sau CLB Hà Nội, đáng lo nhất là CLB Thanh Hóa. Đội bóng này cũng rất đáng gờm ở các mùa giải trước, nhưng mùa bóng năm nay họ không được đầu tư tốt về lực lượng, cộng thêm sự cố liên quan bầu Đoan nên CLB Thanh Hóa như rơi tự do. Đội bóng xứ Thanh bị dự báo sẽ rất khó trụ lại V-League nếu không có bước ngoặt quyết định.

Cũng ở nhóm cuối là CLB HAGL đứng vị trí 13. Đây gần như là điều được dự đoán trước bởi đội bóng phố núi mùa này tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Các cựu binh tên tuổi ra đi, nên đội phải trông chờ vào các cầu thủ trẻ vừa được đôn lên. Ban lãnh đạo CLB HAGL kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành qua từng trận đấu để có thể vùng lên ở giai đoạn 2, nhằm trụ hạng thành công. Với những cầu thủ có tố chất tốt như Thanh Nhân, Quang Kiệt, Hoàng Minh, Du Học…, CLB HAGL hy vọng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cũng ở tốp cuối, CLB Đà Nẵng mùa này rất đáng lo bởi họ không có lực lượng tốt. Đội bóng do HLV Lê Đức Tuấn dẫn dắt đã may mắn trụ được ở V-League nhờ thắng trận play-off, vì thế họ phải quyết tâm và mạnh mẽ hơn để trụ lại được mùa giải năm nay.

Tất cả đội bóng nói trên đều rất quyết tâm ở vòng đấu thứ 4 nhằm cải thiện thứ hạng của mình. Vì thế vòng 4 diễn ra vào cuối tuần này sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.