Bảng xếp hạng FIFA: Đội tuyển Việt Nam rớt 1 bậc, xếp trên Indonesia và bỏ xa Malaysia

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội vươn lên trong lịch thi đấu tháng 10

Việc không thi đấu giao hữu quốc trong lịch FIFA tháng 9, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên số điểm 1.169,92. Nhưng rớt 1 bậc so với bảng xếp hạng FIFA kỳ trước (tháng 7) xuống hạng 114 thế giới. Trong tháng 9, đội quân của HLV Kim Sang-sik chỉ thi đấu 2 trận tập huấn nội bộ gồm thua CLB Nam Định với toàn bộ cầu thủ ngoại thi đấu tỷ số 0-4 ngày 4.9. Và trận thắng CLB CAHN tỷ số 4-3 ngày 7.9.

Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng khá ổn trên bảng xếp hạng FIFA, kể từ chức vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025 Ảnh: Ngọc Linh

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại thi đấu các trận chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027 với 2 trận gặp đội Nepal ngày 9.10 và 14.10 (đều tại TP.HCM).

Đây là các trận được tính điểm cao trên thang điểm bảng xếp hạng FIFA, nên đội quân của HLV Kim Sang-sik cần phải hướng đến các chiến thắng, thắp lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, cũng như cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Với vị trí hiện nay (114), nếu giành 2 chiến thắng trước đội Nepal sắp tới, sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chắc chắn cải thiện đáng kể vị trí khi bảng xếp hạng FIFA kế tiếp sẽ được công bố vào ngày 23.10.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam còn trận gặp đội Lào cũng tại vòng loại Asian Cup 2027, và tái đấu với đối thủ Malaysia vào cuối tháng 3.2026 để quyết định chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia đúng như dự báo, đã chính thức rớt 1 bậc xuống hạng 119 thế giới dù được cộng 3,39 điểm từ 2 trận giao hữu thắng đội Đài Loan tỷ số 6-0 và hòa đội Li Băng tỷ số 0-0.

Đội bóng xứ vạn đảo hiện có 1.157,94 điểm. Trong tháng 10, họ sẽ thi đấu các trận tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á gặp đội Ả Rập Xê Út lúc 0 giờ 15 ngày 9.10, và trận còn lại gặp đội Iraq diễn ra lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam).

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Chỉ có chiến thắng toàn bộ 2 trận này mới giúp đội tuyển Indonesia lấy vé dự World Cup 2026, cũng như có thể thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA và qua mặt đội tuyển Việt Nam. Nếu thất bại, họ sẽ đối mặt đà tụt dốc rất mạnh.

Tương tự, đội tuyển Malaysia tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng FIFA tháng 9 nhờ hai trận giao hữu thắng đội Palestine với tỷ số 1-0 và Singapore tỷ số 2-1, lên hạng 123 thế giới. Ở vị trí này, Harimau Malaya vẫn còn kém đội tuyển Việt Nam 9 bậc. Trong tháng 10, họ sẽ thi đấu 2 trận gặp đội Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận sân khách ngày 9.10 và trận lượt về sân nhà ngày 14.10.

Đội tuyển Malaysia và Việt Nam đang cạnh tranh suất duy nhất ở bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nên cả 2 đội đều tập trung toàn lực cho lịch thi đấu ở tháng 10 hướng đến các chiến thắng.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan vẫn xếp số 1 khi tăng 1 bậc lên hạng 101 thế giới, dù thất bại ở trận chung kết giải King's Cup trước đội Iraq với tỷ số 0-1. Thái Lan vẫn xếp hạng 16 khu vực châu Á, trong khi đội tuyển Việt Nam xếp hạng 20, Indonesia 21 và Malaysia hạng 23.

Trên khu vực thế giới, đội tuyển Argentina lần đầu tiên sau 2 năm đã đánh mất vị trí số 1 khi rớt xuống hạng 3, Tây Ban Nha vươn lên soán ngôi, còn đội Pháp xếp thứ 2. Đội Anh và Bồ Đào Nha lần lượt xếp tiếp theo ở vị trí thứ 4 và 5.