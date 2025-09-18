Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thượng tầng bóng đá Indonesia biến động, Chủ tịch PSSI lên chức: FIFA quyết định ra sao?

Giang Lao
Giang Lao
18/09/2025 08:10 GMT+7

Ngày 17.9, ông Erick Thohir đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, đồng thời ông hiện đang giữ chức Chủ tịch cơ quan bóng đá nước này (PSSI). Liệu FIFA có chấp nhận?

Chủ tịch FIFA chúc mừng, CĐV Indonesia muốn ông Erick Thohir vẫn làm Chủ tịch PSSI

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã đăng thông điệp chúc mừng ông Erick Thohir trở thành tân Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram. Người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới khen ngợi và hy vọng ông Erick Thohir ở cương vị mới, cũng sẽ có thể đưa thể thao Indonesia vươn ra tầm thế giới.

Thượng tầng bóng đá Indonesia biến động, Chủ tịch PSSI lên chức: FIFA quyết định ra sao?- Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir (áo đen)

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chủ tịch PSSI cũng đáp lại bằng thông điệp cảm ơn ông Infantino: "Cảm ơn lời chúc mừng và sự ủng hộ liên tục của ngài, thưa ngài chủ tịch. Chúng tôi rất tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác và cam kết mạnh mẽ, thể thao và thanh thiếu niên Indonesia có thể tiếp tục phát triển và đóng góp ý nghĩa trên trường quốc tế".

Ông Erick Thohir cũng bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ to lớn của FIFA trong việc thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trên khắp châu Á, bao gồm cả Indonesia. Hy vọng rằng sự hợp tác giữa FIFA và Indonesia sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự phát triển của bóng đá toàn cầu".

Cho đến nay, sau khi chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, thay người tiền nhiệm Dito Ariotedjo, ông Erick Thohir vẫn đang giữ chức vụ song song với chức Chủ tịch PSSI. 

Điều này có thể vi phạm quy định của FIFA. Do đó, ông Erick Thohir cho biết, ông sẽ chờ đợi thảo luận và quyết định từ FIFA, liệu mình có thể kiêm nhiệm 2 công việc cùng một lúc hay không.

"Sẽ có một quá trình tại FIFA. FIFA, với tư cách là cơ quan quản lý bóng đá cao nhất thế giới, sẽ là bên quyết định. Mọi người sẽ phải tuân thủ các quy định của FIFA", ông Erick Thohir cho biết sau buổi lễ nhậm chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia.

Thượng tầng bóng đá Indonesia biến động, Chủ tịch PSSI lên chức: FIFA quyết định ra sao?- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á

Ảnh: Reuters

Ông Erick Thohir giải thích thêm: "Chúng tôi đang chờ FIFA. Chúng tôi đang chờ thư từ FIFA. Tôi không muốn vội vàng, bởi vì FIFA có quy chế và quy định riêng. Điều chắc chắn là chúng tôi sẽ báo cáo lên FIFA về vấn đề này, và chúng tôi sẽ chờ báo cáo phản hồi từ FIFA. FIFA có thẩm quyền cao hơn Bộ Thanh niên và Thể thao trong lĩnh vực bóng đá. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải chờ đợi".

Theo CNN Indonesia và các báo ở nước này, phần đông giới CĐV xứ vạn đảo rất hài lòng khi ông Erick Thohir trở thành tân Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, cũng như mong muốn ông này tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch PSSI. 

Trường hợp ông Erick Thohir phải từ chức, PSSI bắt buộc sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử bất thường để bầu ra chủ tịch mới.

Ông Erick Thohir giữ chức vụ Chủ tịch PSSI từ tháng 3.2023 đến nay, là người thứ 2 sau ông Maladi thăng tiến từ vị trí người đứng đầu cơ quan bóng đá lên chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia. 

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Erick Thohir đã giúp thay đổi lớn ở bóng đá Indonesia qua chương trình nhập tịch cầu thủ, hiện đội tuyển nước này vẫn còn hy vọng tranh vé dự World Cup 2026 khi góp mặt ở vòng loại thứ tư khu vực châu Á. Bên cạnh đó là cơ cấu lại hệ thống giải VĐQG nước này, bao gồm các giải hạng 3 và 4 cùng các giải đấu trẻ sẽ bắt đầu từ năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

FIFA PSSI Erick Thohir Bộ Thanh niên và Thể thao Gianni Infantino
Bình luận (0)

