Sếp lớn bóng đá Indonesia chỉ trích dữ dội AFC vì giấc mơ World Cup có thể tan vỡ

Từ sân trung lập đến có chủ nhà, bổ nhiệm trọng tài Tây Á, đẩy Indonesia vào thế bất lợi

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa tổ chức cuộc họp báo cập nhật về tình hình tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo đó, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã bày tỏ rất nhiều lo ngại, trong đó nhiều quyết định thay đổi của AFC liên quan vòng đấu đã gây bất lợi cực lớn cho đội tuyển Indonesia, đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á còn cơ hội tranh vé dự vòng chung kết.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Ông Erick Thohir cho biết, PSSI đã gửi thư phản đối AFC và hy vọng sẽ có sửa đổi để giúp đội tuyển Indonesia giảm bớt sự bất lợi trước khi đối mặt với các đối thủ từ khu vực Tây Á như Ả Rập Xê Út và Iraq để tranh vé dự World Cup 2026.

Tại cuộc họp báo, PSSI và ông Erick Thohir đưa ra nhiều vấn đề, trong đó chỉ trích AFC về việc thay đổi địa điểm thi đấu vòng loại thứ tư từ sân trung lập thành 2 bảng đấu đều có đội chủ nhà, cụ thể là tại lễ bốc thăm chia bảng đã chỉ định: Qatar (chủ nhà) bảng A còn có UAE, Oman; và bảng B là Ả Rập Xê Út (chủ nhà) cùng Iraq và Indonesia.

"Vào tháng 10 này, tôi biết nói gì nữa đây, áp lực vẫn còn rất lớn. Trước đây, các trận đấu (vòng loại thứ tư) là trên sân trung lập, nhưng giờ thì có chủ nhà. Đội chủ nhà (Ả Rập Xê Út) cũng tranh vé dự World Cup 2026, và đương nhiên là họ có lợi thế. Ngay cả giờ thi đấu, chúng tôi cũng đã phản đối quyết liệt, may mắn là họ đã thay đổi", Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir bày tỏ.

Theo đó, 2 trận đấu chính thức của đội tuyển Indonesia tại bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á đã được AFC xác nhận, gồm gặp đội Ả Rập Xê Út trận ra quân được đổi sang lúc 0 giờ 15 ngày 9.10, và trận còn lại gặp đội Iraq diễn ra lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam).

AFC gây sốc khi chỉ định trọng tài Tây Á bắt các trận đội Indonesia

Nhưng sau khi lịch thi đấu được ấn định, ông Erick Thohir còn bị sốc hơn, khi có tin AFC sẽ bổ nhiệm các trọng tài người Kuwait bắt trận ra quân của đội Indonesia gặp Ả Rập Xê Út, cũng như trọng tài từ khu vực Tây Á khác bắt trận còn lại với đội Iraq.

Đội tuyển Indonesia sẽ chịu rất nhiều bất lợi cho mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Đây là điều không thể tin được. Các trọng tài ở khu vực Tây Á đều cùng khu vực với các đội Ả Rập Xê Út và Iraq. Hơn hữa, trong tháng 9, chúng tôi đã từng bị đội Kuwait từ chối vào giờ chót không thi đấu giao hữu sau khi đã xác nhận. Vì vậy, việc bổ nhiệm trọng tài từ Kuwait và khu vực Tây Á bắt các trận của đội Indonesia là không thể chấp nhận được.

Chúng tôi đã gửi thư phản đối lên FIFA và AFC. Chúng tôi đề xuất họ phải bổ nhiệm các trọng tài trung lập đến từ Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, hoặc thậm chí là châu Âu, nếu có thể. Chúng tôi sẽ chờ xem kết quả", ông Erick Thohir nhấn mạnh, và tuyên bố là sẽ không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào về các trọng tài ở khu vực Tây Á.

Ông Erick Thohir cũng cho biết, bất kể đang gặp nhiều bất lợi và khó khăn, PSSI đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Indonesia thi đấu tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Bao gồm, đã cử một đội tiền trạm đến Jeddah, Ả Rập Xê Út, để đảm bảo các cơ sở vật chất độc lập khi ăn ở, sinh hoạt và tập luyện.

Một điểm khó nữa cho đội Indonesia là phần lớn các cầu thủ nhập tịch thi đấu ở châu Âu và nhiều nơi khác, họ chỉ trở về tập trung từ ngày 6.10 khiến có rất ít thời gian tập luyện.

PSSI cũng lưu ý khả năng AFC hủy mọi thẻ vàng ở vòng trước, qua đó sẽ giúp nhiều đội bỗng nhiên hưởng lợi. Bên cạnh đó là việc phân bổ vé cho các CĐV rất hạn chế khi đến Ả Rập Xê Út ủng hộ đội nhà...

Ở diễn biến khác, báo chí Indonesia bày tỏ sự lo ngại, những quyết định của AFC chính là việc đang ưu ái những đội chủ nhà để giành vé dự World Cup 2026, đẩy các đội còn lại vào thế bất lợi. Trong đó, đội Indonesia có thể tan vỡ giấc mơ dự World Cup của mình.