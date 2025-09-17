FIFA chi ‘khủng’ cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026: Hơn 9.363 tỉ đồng

Quy mô World Cup 2026 với 48 đội, FIFA phải chi đậm

Theo Reuters, tại World Cup 2022 ở Qatar, với 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết lần cuối cùng, trước khi FIFA tăng 48 đội tại World Cup 2026 với 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada. Qua đó, chi phí chi trả cho các CLB có cầu thủ tham dự giải đấu cũng tăng lên đáng kể.

FIFA chi khủng để trả cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026. Đây cũng là giải đấu danh thủ Messi có thể tham gia lần cuối cùng trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Theo đó, thỏa thuận chương trình phúc lợi mới, được ký kết giữa FIFA với Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), lần đầu tiên sẽ bao gồm các cầu thủ tham gia từ vòng loại nhưng không góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, cũng có thể sẽ được chi trả chi phí, theo Reuters.

Tổng cộng, dự kiến FIFA sẽ chi trả cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026 lên đến 355 triệu USD, tăng 70% so với World Cup 2022 có 32 đội và khi đó, cơ quan bóng thế giới đã chi 209 triệu USD (khoảng 5.511 tỉ đồng) để phân phối cho 440 CLB "từ 51 liên đoàn và hiệp hội thành viên của FIFA", theo FIFA công bố ngày 16.9.

"Phiên bản nâng cao của Chương trình Phúc lợi CLB cho World Cup 2026 của FIFA đang tiến thêm một bước nữa bằng cách ghi nhận về mặt tài chính, những đóng góp to lớn mà rất nhiều CLB và cầu thủ của họ trên khắp thế giới đã dành cho việc tham gia cả từ vòng loại và vòng chung kết", Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch ECA và đồng thời là Chủ tịch CLB PSG, ông Nasser Al-Khelaifi bày tỏ: "Các CLB đóng vai trò then chốt trong thành công của các đội tuyển quốc gia, và sáng kiến này ghi nhận mọi yếu tố của nó, từ giai đoạn phát triển ban đầu cho đến khi ra mắt ở những trận đấu quan trọng nhất".

World Cup 2026, tính đến ngày 10.9 đã có 18/48 đội tuyển giành quyền góp mặt ở vòng chung kết, gồm: 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 15 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 2 đội từ châu Phi là Ma Rốc và Tunisia.

Đội Nhật Bản sẽ là đại diện đáng xem của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

30 suất còn lại dự World Cup 2026 sẽ được xác định, bao gồm các đội còn lại ở khu vực châu Phi trong lịch đấu FIFA Days tháng 10. Khu vực châu Á với vòng loại thứ tư tranh 2 suất còn lại. Khu vực châu Âu kết thúc vào cuối tháng 3.2026, xác định đến 16 suất dự vòng chung kết. Tương tự là vòng play-off liên lục địa. Khu vực CONCACAF tranh 3 suất sẽ xác định các đội vào tháng 11 năm nay.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026 được ấn định diễn ra ngày 5.12 tới tại Trung tâm Kennedy ở Washington. Với 48 đội góp mặt, các đội sẽ được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển Mexico thi đấu trận khai mạc trên sân nhà Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A. Trong khi đội tuyển Mỹ cố định ở bảng D, còn đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.