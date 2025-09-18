Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea, Liverpool thắng Atletico Madrid như ‘phim hành động’

Bayern Munich đối đầu Chelsea trên sân Allianz được đánh giá là một trong những cặp đấu tâm điểm, đáng xem nhất của lượt đấu đầu tiên Champions League 2025 - 2026. Chelsea với tư cách là đội vừa vô địch FIFA Club World Cup đang rất muốn đánh bại “Hùm xám”, khẳng định sức mạnh của bản thân. Trong khi đó, Bayern Munich cũng không giấu giếm ý đồ giành trọn 3 điểm, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi để hướng về mục tiêu giành ngôi vương ở giải đấu năm nay.

Với mục tiêu giành 3 điểm, cả Bayern Munich và Chelsea đều chọn lối đá tấn công, mang đến hiệp 1 hấp dẫn. Bayern Munich là những người chơi tốt hơn và khép lại hiệp đấu với lợi thế dẫn 2-1. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Trevoh Chalobah (phản lưới nhà, phút 20) và Harry Kane (phút 27). Phía đối diện, Chelsea tìm được bàn rút ngắn tỷ số sau pha xử lý đẳng cấp của Cole Palmer ở phút 29.

Bayern Munich dẫn trước Chelsea (áo xanh) sau hiệp đấu xuất sắc ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Bayern Munich khi Chelsea có phần chơi chậm. Đội chủ sân Allianz tận dụng thời cơ và trình diễn lối chơi đẹp mắt, cầm bóng đến gần 70%. So với hiệp 1, Bayern Munich cũng chăm chỉ dứt điểm và có thêm đến 10 cú sút. Phút 63, Harry Kane lần thứ 2 lập công với cú cứa lòng không thể cản phá, ấn định thắng lợi 3-1 Bayern Munich.

Trận thắng Chelsea 3-1 trên sân nhà giúp Bayern Munich có 3 điểm đầu tiên ở Champions League 2025 - 2026, tạm xếp thứ 3 ở bảng xếp hạng tổng. Ở lượt đấu thứ 2, đối thủ của thầy trò HLV Kompany sẽ là đội bóng ít tên tuổi Pafos (đảo Síp).

Harry Kane (áo đỏ) vẫn quá xuất sắc ở Bayern Munich ẢNH: REUTERS

Virgil van Dijk ghi bàn phút 90+2, giúp Liverpool có 3 điểm kịch tính

Trên sân Anfield (Anh), Liverpool đụng độ một trong những đội bóng mạnh của Tây Ban Nha là Atletico Madrid. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng việc tung ra sân hàng loạt hảo thủ giúp Liverpool dễ dàng kiểm soát thế trận, dẫn trước đối thủ 2-0 khi bóng lăn chưa đầy 10 phút. Hai bàn thắng của “The Kop” được thực hiện bởi Robertson (phút thứ 4) và Salah (phút thứ 6).

Dù vậy, Atletico Madrid cho thấy ở sân chơi châu Âu họ vẫn là đối thủ rất khó chịu. Không có nhiều cơ hội ở hiệp 1 nhưng đến phút 45+3, Marcos Llorente vẫn nhen nhóm hy vọng cho đội khách với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tiếp đà hưng phấn, Atletico Madrid thi đấu rất hay ở hiệp 2 và tìm được bàn gỡ hòa 2-2. Marcos Llorente vẫn là cầu thủ mang về niềm vui cho thầy trò HLV Simeone với cú sút xa đập người hậu vệ Liverpool, đưa bóng bay thẳng vào lưới ở phút 83.

Bất ngờ nhận liên tiếp 2 bàn thua, Liverpool tràn lên tấn công tìm bàn thắng. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+2 khi đội trưởng Virgil van Dijk đánh đầu tung lưới Atletico Madrid, mang về thắng lợi 3-2 kịch tính cho Liverpool. Sau bàn thắng này, ban huấn luyện Atletico Madrid cũng phản ứng dữ dội với CĐV Liverpool. Thậm chí, trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Simeone còn nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng.

Virgil van Dijk mang về 3 điểm kịch tính cho Liverpool (áo đỏ) ẢNH: REUTERS

Khi trận đấu trên sân Anfield khép lại, trang The Guardian của Anh tỏ ra bất ngờ với những gì hai đội thể hiện: “Dù chỉ là lượt đấu đầu tiên vòng bảng nhưng Liverpool và Atletico Madrid thi đấu cứ như đây là trận chung kết vậy. Họ liên tục đưa bóng vào cuộc, chơi với tốc độ cao khiến CĐV không thể rời mắt. Xét về cơ hội, 2 đội dứt điểm đến 30 lần và khung thành đôi biên cũng liên tục chao đảo với những sức ép nghẹt thở. Đặc biệt, những diễn biến ở phút bù giờ khiến trận đấu không khác gì “phim hành động” cả. Đúng như dự đoán, thể thức mới của Champions League đang giúp CĐV được hưởng lợi, chúng ta có thể thưởng thức những trận đấu kịch tính hơn thay vì đôi bên vào sân, thi đấu như vô thưởng vô phạt”.

Đánh bại Atletico Madrid kịch tính 3-2, Liverpool giành trọn 3 điểm, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng tổng. Đáng chú ý, sau 5 trận kể từ đầu mùa (tính cả giải Ngoại hạng Anh), Liverpool vẫn toàn thắng. Ở trận thứ 2 tại Champions League, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Galatasaray (2.10).

Kết quả những cặp đấu khác diễn ra rạng sáng 19.8: PSG 4-0 Atalanta, Ajax 0-2 Inter Milan, Olympiakos 0-0 Pafos, Bodø/Glimt 2-2 Slavia Praha.



