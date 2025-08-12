Xem Bayern Munich 'đại chiến' Dortmund trên TV360, còn có cơ hội sang Đức thưởng thức Bundesliga

Phát sóng trọn vẹn 306 trận mỗi mùa Bundesliga

Nổi tiếng với lối chơi tốc độ, những khán đài luôn kín chỗ và các CLB giàu truyền thống như Bayern Munich, Borussia Dortmund hay Bayer Leverkusen, Bundesliga từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Từ mùa 2025-2026, giải đấu hàng đầu nước Đức sẽ đến với khán giả Việt Nam qua sóng độc quyền của TV360 trong 3 mùa liên tiếp.

Thỏa thuận kéo dài 3 mùa, từ 2025 đến 2028, được ký kết trực tiếp giữa Viettel Telecom và Bundesliga International (DFL).

Với lượng khán giả trung bình gần 40.000 người mỗi trận – cao nhất trong các giải VĐQG hàng đầu thế giới – Bundesliga không chỉ là nơi sản sinh nhiều tài năng trẻ mà còn là sân khấu của những kỷ lục.

Bà Nguyễn Hà Thành - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel và ông Kevin Sim - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương Ảnh: BTC

Sự kiện quan trọng của TV360

Từ mùa này, khán giả có thể xem các trận đấu Bundesliga trên TV360 ảnh: REUTERS

Bayern Munich là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Bundesliga với 33 chức vô địch quốc gia, trong đó có chuỗi 11 mùa liên tiếp đăng quang từ 2012 đến 2023. "Hùm xám" xứ Bavaria không chỉ thống trị sân chơi quốc nội mà còn khẳng định vị thế ở đấu trường châu Âu với 6 lần vô địch Champions League. Sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới qua nhiều thế hệ, từ Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Philipp Lahm đến Robert Lewandowski, Bayern Munich là biểu tượng của sự ổn định, sức mạnh và phong cách tấn công rực lửa của bóng đá Đức.

Trong khi đó, không khí cuồng nhiệt tại Signal Iduna Park của Dortmund, với sức chứa hơn 81.000 chỗ ngồi, cũng đã trở thành biểu tượng của bóng đá Đức.

SVĐ Signal Iduna Park của Dortmund nổi tiếng luôn kín khán đài và CĐV cuồng nhiệt ảnh: REUTERS

Theo hợp đồng, toàn bộ 306 trận đấu mỗi mùa sẽ được phát sóng đầy đủ. Ngoài phát sóng, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động kết nối bóng đá Việt Nam với những câu lạc bộ hàng đầu nước Đức, bao gồm chương trình giao lưu, sự kiện xem chung, đưa Cúp Bundesliga – Meisterschale tới Việt Nam và tổ chức chuyến tập huấn cho cầu thủ trẻ CLB Thể Công – Viettel tại Đức.

TV360 cũng áp dụng nhiều tính năng phục vụ người xem, như xem đồng thời 4 trận đấu, bình luận và dự đoán tỷ số trực tuyến, cá nhân hóa nội dung bằng AI. Đặc biệt, người dùng Viettel được miễn phí data 4G/5G khi xem Bundesliga trên TV360, hỗ trợ trên điện thoại, máy tính bảng, Smart TV và Android box.

Từ màn hình TV đến SVĐ nước Đức

Không chỉ đưa giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu đến gần hơn với khán giả Việt, TV360 còn triển khai chương trình khuyến mãi “Xem Bundesliga – Săn vé đi Đức cùng TV360” từ 12.8 đến 12.11.2025. Trong thời gian này, khán giả đăng ký hoặc lắp đặt bất kỳ gói cước nào của TV360 sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, với giải thưởng cao nhất là một cặp vé sang Đức xem trực tiếp Bundesliga. Bên cạnh đó, chương trình còn tặng 10 điện thoại OPPO Reno14 F 5G cho các khách hàng trúng giải nhì và 5 áo đấu có chữ ký của những cầu thủ Bundesliga nổi tiếng cho các giải ba.

Khán giả còn có cơ hội đến tận nước Đức xem bóng đá ảnh: REUTERS

Về gói cước, người dùng có thể lựa chọn gói VSport với giá 30.000 đồng/tháng để xem trọn vẹn Bundesliga trên di động, hoặc gói Đẳng cấp giá 50.000 đồng/tháng cho phép sử dụng trên nhiều thiết bị như điện thoại, Smart TV, máy tính bảng và Box TV360.

Ông Peer Naubert, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tiếp thị của Bundesliga International, nhận định Việt Nam là một trong những thị trường có lượng người hâm mộ tăng nhanh nhất, và hợp tác này sẽ giúp giải đấu tiếp cận gần hơn với khán giả.

Bundesliga ra đời năm 1963, nổi tiếng với lối chơi tốc độ và lượng khán giả trung bình gần 40.000 người/trận – cao nhất thế giới. Một số CLB nổi bật gồm Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen. Tại Việt Nam, lượng fan của các CLB nước Đức cũng rất đông đảo, đặc biệt là Bayern Munich và Borussia Dortmund.