Tốc độ 5G Viettel khẳng định vị thế dẫn đầu

Chất lượng mạng 5G vượt trội

Cụ thể, trong tháng 7.2025, Viettel dẫn đầu về tốc độ tải xuống của mạng 5G Viettel đạt gần 483 Mbps, trong khi tốc độ tải lên là 106 Mbps.

Việc đạt được tốc độ 5G vượt trội cho thấy Viettel không chỉ có độ phủ mạng 5G rộng mà còn tối ưu hiệu năng mạng một cách hiệu quả, mang lại trải nghiệm truy cập nhanh, ổn định cho người dùng trong thực tế.

Theo ghi nhận từ ứng dụng kiểm tra vùng phủ sóng nPERF, Viettel hiện cũng là nhà mạng có vùng phủ 5G lớn bậc nhất Việt Nam, với hơn 7.000 trạm được lắp đặt ở tất cả các tỉnh, thành phố, trở thành "case study" điển hình về tốc độ triển khai 5G. Đây là kết quả của chiến lược "trải thảm" hạ tầng, với mục tiêu lũy kế đạt gần 30.000 trạm 5G trong năm nay.

Hơn cả tốc độ, đó là sự ổn định

Một trong những điểm sáng giá nhất và cũng là yếu tố khác biệt lớn nhất của 5G Viettel, theo các chuyên gia, chính là sự ổn định. Tốc độ cao tại một thời điểm là tốt, nhưng duy trì được tốc độ cao đó một cách nhất quán trên toàn mạng lưới và trong mọi thời điểm mới là điều thực sự khó.

Sự ổn định này mang lại niềm tin cho người dùng. Họ biết rằng khi kết nối vào mạng 5G Viettel, họ sẽ nhận được một dịch vụ đáng tin cậy, không bị gián đoạn, dù là đang trong một cuộc họp trực tuyến quan trọng hay một trận game đỉnh cao.