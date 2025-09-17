Champions League trở lại: Real Madrid thắng nhọc, tỷ số khó ngờ trận Dortmund - Juventus

Real Madrid thắng chật vật ngày ra quân Champions League

Tại sân Bernabeu, Real Madrid đã tiếp đón Marseille. Trận đấu bắt đầu với một bất ngờ khi Marseille vươn lên dẫn trước ngay ở phút 22. Greenwood cướp bóng từ Guler rồi thực hiện đường chuyền cho Timothy Weah, người không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, chỉ sau đó 7 phút, Real Madrid đã có câu trả lời. Rodrygo bị phạm lỗi trong vòng cấm, và Mbappe đã lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 ở phút 29.

Dù chơi thiếu người sau khi Carvajal nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72 vì pha húc đầu với thủ môn đối phương, Real Madrid vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Phút 79, đội chủ nhà tiếp tục được hưởng quả phạt đền thứ hai khi Medina để bóng chạm tay trong vòng cấm. Mbappe không bỏ lỡ cơ hội và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, khép lại chiến thắng cho Real Madrid.

Real Madrid thắng nhờ 2 bàn phạt đèn của Mbappe

Ở một diễn biến khác, Arsenal đã có chuyến làm khách đến sân San Mames của Athletic Bilbao. Dù tạo ra khá nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng đội bóng của HLV Arteta không thể ghi bàn. Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi Arteta quyết định tung Martinelli vào sân.

Arsenal có chiến thắng trọn vẹn

Chỉ 36 giây sau khi vào sân, tiền đạo người Brazil đã khiến khán giả phải trầm trồ với pha bứt tốc vượt qua hàng thủ Bilbao trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho Arsenal ở phút 72. Không dừng lại ở đó, Martinelli tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành người kiến tạo để Trossard ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho "pháo thủ" ở phút 87.

Tỷ số không tưởng trận Juventus - Dortmund

Trận đấu giữa Juventus và Dortmund cũng không kém phần hấp dẫn với một trận đấu đầy bùng nổ và tổng cộng 8 bàn thắng được ghi. Juventus dù chơi trên sân nhà, nhưng Dortmund là đội bóng chiếm ưu thế ban đầu khi Adeyemi mở tỷ số cho đội khách ở phút 52. Juventus đã gỡ hòa chỉ 10 phút sau đó nhờ công của Yildiz, nhưng Dortmund tiếp tục vượt lên khi Nmecha ghi bàn giúp đội bóng Đức dẫn trước 2-1.

Trận đấu giữa Juventus và Dortmund khép lại với tỷ số 4-4

Tuy nhiên, Juventus không bỏ cuộc và tiếp tục gây sức ép. Vlahovic đã giúp Juventus gỡ hòa 2-2 ở phút 67. Trận đấu tiếp tục bùng nổ khi Dortmund ghi liền 2 bàn nhờ Couto và Bensebaini (penalty) ở các phút 74 và 86, đưa Dortmund dẫn trước 4-2. Nhưng bất ngờ đã đến trong những phút cuối cùng khi Juventus vùng lên mạnh mẽ, ghi 2 bàn trong thời gian bù giờ nhờ công của Vlahovic và Kelly, mang về kết quả hòa 4-4 đầy kịch tính.