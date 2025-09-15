Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Manchester United thảm bại: Bruno ‘bị ép’ chơi trái sở trường, HLV Amorim quá bảo thủ?
Video Thể thao

Manchester United thảm bại: Bruno ‘bị ép’ chơi trái sở trường, HLV Amorim quá bảo thủ?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/09/2025 21:40 GMT+7

Mùa giải 2025-2026 đang diễn ra đầy thử thách đối với Manchester United, khi đội bóng liên tục gặp thất bại và không thể tìm được sự ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim.

Trận thua đậm 0-3 trước Manchester City vào ngày 15.9 vừa qua đã khiến United rơi xuống đáy của bảng xếp hạng Premier League với chỉ 4 điểm sau 4 trận đấu, khởi đầu tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1992-1993 dưới thời Sir Alex Ferguson. Những con số không biết nói dối. Dù đã chi hơn 200 triệu bảng cho các bản hợp đồng trong hai mùa hè qua, những gì mà United thể hiện trên sân cỏ là một thảm họa. Các chuyên gia thống kê từ Opta cho biết đội bóng của Amorim hiện có nguy cơ xuống hạng (11%) cao hơn khả năng kết thúc trong top 5 (7,3%). Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tương lai của đội bóng và đặc biệt là vị trí của HLV Amorim.

Manchester United thảm bại: Bruno ‘bị ép’ chơi trái sở trường, HLV Amorim quá bảo thủ?

Với phong độ không mấy ấn tượng của các cầu thủ, đặc biệt là trong trận derby Manchester, vấn đề không chỉ nằm ở hệ thống chiến thuật của HLV Amorim, mà còn ở nhân sự mà ông lựa chọn. Mặc dù HLV Amorim đã quyết định kiên trì với sơ đồ 3-4-3 của mình, một hệ thống đầy tranh cãi, ông vẫn không thể giúp đội bóng cải thiện được thành tích. 

Manchester United thảm bại: Bruno ‘bị ép’ chơi trái sở trường, HLV Amorim quá bảo thủ? - Ảnh 1.

Foden, Haaland lập công mang về chiến thắng 3-0 cho Manchester City trước Manchester United

Trong trận thua 0-3 trước Manchester City, vấn đề lớn nhất là sự lỏng lẻo trong phòng ngự, với những sai lầm cá nhân rõ ràng của các hậu vệ và thiếu sự gắn kết giữa các tuyến. Các chuyên gia như Roy Keane chỉ trích sự thiếu hụt chất lượng thực sự trong đội hình hiện tại của United và sự thiếu hụt năng lượng và sức lực của các cầu thủ.

Bruno Fernandes chơi trái sở trường?

Fernandes, một trong những số 10 xuất sắc nhất thế giới, đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm sâu hơn ở mùa này. Mặc dù đã có những nghi ngờ về khả năng thi đấu ở vị trí này, nhưng câu hỏi về việc anh có phù hợp đã dấy lên sau khi Fernandes để mất bóng vào chân Phil Foden, tạo điều kiện cho Foden ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Manchester City trước United vào rạng sáng 15.9.

Manchester United thảm bại: Bruno ‘bị ép’ chơi trái sở trường, HLV Amorim quá bảo thủ? - Ảnh 2.

Bruno Fernandes có phong độ trồi sụt

Cựu tiền vệ Premier League, Nigel Reo-Coker, nhận xét: "Fernandes đã đối đầu với Foden và nếu bạn xem lại bàn thắng của Foden, anh ấy chỉ cần đi qua Fernandes và đánh đầu tự do trong vòng cấm. Fernandes đã tạo điều kiện cho Foden ghi bàn dễ dàng".

Câu hỏi lớn hiện nay là việc Fernandes chơi ở vai trò sâu hơn. Anh không có bản năng của một tiền vệ phòng ngự, và đây không chỉ là lỗi của Fernandes mà còn là do Amorim, khi ông khăng khăng yêu cầu Fernandes phải chơi ở vị trí này, mặc dù nó có những điểm yếu rõ rệt.

Cựu tiền đạo Manchester United, Wayne Rooney, cũng chia sẻ trong podcast của mình: "Vấn đề với hệ thống này là có hai tiền vệ trung tâm. Một trong số họ là Bruno Fernandes, một cầu thủ tuyệt vời và ghi rất nhiều bàn thắng đẹp. Nhưng chúng ta muốn thấy anh ấy chơi cao hơn. Các cầu thủ không có đủ năng lượng và sức lực để bao phủ hết chiều rộng sân và di chuyển liên tục. Họ đang bị áp đảo trong khu vực giữa sân".

Manchester United thảm bại: Bruno ‘bị ép’ chơi trái sở trường, HLV Amorim quá bảo thủ? - Ảnh 3.

HLV Amorim khá bảo thủ trong triết lý của mình

Tương lai của HLV Amorim với Manchester United

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United đang là dấu hỏi lớn. CLB đã chi tiêu mạnh tay để gia tăng chất lượng đội hình, nhưng kết quả trên sân cỏ vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Liệu rằng ông sẽ tiếp tục kiên trì với triết lý của mình hay sẽ phải tìm kiếm một lối đi khác để đưa Manchester United thoát khỏi khủng hoảng?

Tin liên quan

Những bất ngờ lớn nhất ở vòng loại World Cup 2026

Những bất ngờ lớn nhất ở vòng loại World Cup 2026

Vòng loại World Cup 2026 đã chứng kiến những bất ngờ không tưởng, với những đội bóng mạnh như Brazil, Argentina hay Đức phải đối mặt với những thất bại đầy cay đắng. Hãy cùng điểm lại những cú sốc lớn nhất ở vòng loại World Cup 2026.

Highlight Thể Công Viettel 1-0 CLB Hà Nội: Đội bóng thủ đô chìm sâu vào khủng hoảng

Highlight CLB Đà Nẵng 2-0 CLB Thanh Niên TP.HCM: Chủ nhà đi tiếp trong trận đấu gián đoạn vì thời tiết

Khám phá thêm chủ đề

Manchester United Bruno Fernandes HLV Amorim M.U Manchester City
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận