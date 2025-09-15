Trận thua đậm 0-3 trước Manchester City vào ngày 15.9 vừa qua đã khiến United rơi xuống đáy của bảng xếp hạng Premier League với chỉ 4 điểm sau 4 trận đấu, khởi đầu tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1992-1993 dưới thời Sir Alex Ferguson. Những con số không biết nói dối. Dù đã chi hơn 200 triệu bảng cho các bản hợp đồng trong hai mùa hè qua, những gì mà United thể hiện trên sân cỏ là một thảm họa. Các chuyên gia thống kê từ Opta cho biết đội bóng của Amorim hiện có nguy cơ xuống hạng (11%) cao hơn khả năng kết thúc trong top 5 (7,3%). Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tương lai của đội bóng và đặc biệt là vị trí của HLV Amorim.

Manchester United thảm bại: Bruno ‘bị ép’ chơi trái sở trường, HLV Amorim quá bảo thủ?

Với phong độ không mấy ấn tượng của các cầu thủ, đặc biệt là trong trận derby Manchester, vấn đề không chỉ nằm ở hệ thống chiến thuật của HLV Amorim, mà còn ở nhân sự mà ông lựa chọn. Mặc dù HLV Amorim đã quyết định kiên trì với sơ đồ 3-4-3 của mình, một hệ thống đầy tranh cãi, ông vẫn không thể giúp đội bóng cải thiện được thành tích.

Foden, Haaland lập công mang về chiến thắng 3-0 cho Manchester City trước Manchester United

Trong trận thua 0-3 trước Manchester City, vấn đề lớn nhất là sự lỏng lẻo trong phòng ngự, với những sai lầm cá nhân rõ ràng của các hậu vệ và thiếu sự gắn kết giữa các tuyến. Các chuyên gia như Roy Keane chỉ trích sự thiếu hụt chất lượng thực sự trong đội hình hiện tại của United và sự thiếu hụt năng lượng và sức lực của các cầu thủ.

Bruno Fernandes chơi trái sở trường?

Fernandes, một trong những số 10 xuất sắc nhất thế giới, đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm sâu hơn ở mùa này. Mặc dù đã có những nghi ngờ về khả năng thi đấu ở vị trí này, nhưng câu hỏi về việc anh có phù hợp đã dấy lên sau khi Fernandes để mất bóng vào chân Phil Foden, tạo điều kiện cho Foden ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Manchester City trước United vào rạng sáng 15.9.

Bruno Fernandes có phong độ trồi sụt

Cựu tiền vệ Premier League, Nigel Reo-Coker, nhận xét: "Fernandes đã đối đầu với Foden và nếu bạn xem lại bàn thắng của Foden, anh ấy chỉ cần đi qua Fernandes và đánh đầu tự do trong vòng cấm. Fernandes đã tạo điều kiện cho Foden ghi bàn dễ dàng".

Câu hỏi lớn hiện nay là việc Fernandes chơi ở vai trò sâu hơn. Anh không có bản năng của một tiền vệ phòng ngự, và đây không chỉ là lỗi của Fernandes mà còn là do Amorim, khi ông khăng khăng yêu cầu Fernandes phải chơi ở vị trí này, mặc dù nó có những điểm yếu rõ rệt.

Cựu tiền đạo Manchester United, Wayne Rooney, cũng chia sẻ trong podcast của mình: "Vấn đề với hệ thống này là có hai tiền vệ trung tâm. Một trong số họ là Bruno Fernandes, một cầu thủ tuyệt vời và ghi rất nhiều bàn thắng đẹp. Nhưng chúng ta muốn thấy anh ấy chơi cao hơn. Các cầu thủ không có đủ năng lượng và sức lực để bao phủ hết chiều rộng sân và di chuyển liên tục. Họ đang bị áp đảo trong khu vực giữa sân".

HLV Amorim khá bảo thủ trong triết lý của mình

Tương lai của HLV Amorim với Manchester United

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United đang là dấu hỏi lớn. CLB đã chi tiêu mạnh tay để gia tăng chất lượng đội hình, nhưng kết quả trên sân cỏ vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Liệu rằng ông sẽ tiếp tục kiên trì với triết lý của mình hay sẽ phải tìm kiếm một lối đi khác để đưa Manchester United thoát khỏi khủng hoảng?