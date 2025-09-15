Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những bất ngờ lớn nhất ở vòng loại World Cup 2026
Video Thể thao

Quỳnh Phương
15/09/2025 05:31 GMT+7

Vòng loại World Cup 2026 đã chứng kiến những bất ngờ không tưởng, với những đội bóng mạnh như Brazil, Argentina hay Đức phải đối mặt với những thất bại đầy cay đắng. Hãy cùng điểm lại những cú sốc lớn nhất ở vòng loại World Cup 2026.

Ngày 9.9.2025, trận đấu giữa Na Uy và Moldova đã đi vào lịch sử với tỉ số không tưởng 11-1. Erling Haaland, ngôi sao sáng giá của Na Uy, lập hat-trick chỉ trong hiệp một và tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp hai. Đây là một chiến thắng lịch sử, không chỉ cho Na Uy mà còn làm rung chuyển bóng đá châu Âu. Trận thắng này giúp Na Uy vươn lên dẫn đầu bảng I và tiến gần đến lần đầu tiên dự World Cup kể từ 1998.

Ngày 10.9.2025, Bolivia đã khiến người hâm mộ sửng sốt khi đánh bại Brazil 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ chấm phạt đền của Miguel Terceros. Bolivia đã giành vé dự vòng play-off, một thành tích đáng khích lệ cho nền bóng đá Nam Mỹ.

Brazil gây sốc khi để thua Bolivia ở vòng loại World Cup 2026

Dù đã sớm giành vé dự World Cup, nhưng vào ngày 11.9.2025, Argentina vẫn gây thất vọng khi để thua Ecuador 0-1 trên sân khách. Điều này không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn tạo ra một cú sốc lớn trong bóng đá Nam Mỹ. Mặc dù không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng của Argentina, trận thua này cũng là một lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của bóng đá vòng loại.

Ngày 12.9.2025, Slovakia đã tạo ra một cú sốc khi đánh bại Đức 2-0 ngay trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên Đức thua Slovakia trong một trận đấu vòng loại World Cup, và chiến thắng này cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Slovakia. Mặc dù Đức sở hữu đội hình mạnh, nhưng trong trận đấu này, họ không thể hiện được sự ổn định và bị Slovakia gây khó dễ.

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 vòng loại World Cup Bất ngờ Cú sốc Brazil Na uy đức
Xem thêm bình luận