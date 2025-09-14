Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight CLB Trường Tươi Bình Phước 3-1 CB Becamex TP.HCM: Minh Vương sút phạt thần sầu
Video Thể thao

Highlight CLB Trường Tươi Bình Phước 3-1 CB Becamex TP.HCM: Minh Vương sút phạt thần sầu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/09/2025 21:58 GMT+7

CLB Trường Tươi Bình Phước đã có màn trình diễn quá thuyết phục trước Becamex TP.HCM để đi tiếp tại Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026.

Xem Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


