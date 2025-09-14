Tiềm năng còn chưa được khai thác

Đã vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026 một cách thuyết phục tại Việt Trì, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng để tăng cường đội hình. Cầu thủ đa năng Nguyễn Đức Việt của CLB HAGL là một ví dụ điển hình. Anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí như tiền vệ tấn công, tiền đạo lùi hoặc tiền vệ trung tâm, và được đánh giá không hề kém cạnh so với các tiền vệ trung tâm của đội tuyển trong trận gặp Yemen.

Bên cạnh Đức Việt, U.23 Việt Nam còn có một trung vệ "khổng lồ" Đinh Quang Kiệt (1,96 m), với thể hình vượt trội, có thể phát huy hiệu quả trong các pha không chiến, đặc biệt là khi cần bảo vệ hàng phòng ngự trong những phút cuối trận. HLV Kim Sang-sik cũng đã thử nghiệm Quang Kiệt trong các trận giao hữu gần đây, cho thấy ông sẵn sàng trao cơ hội cho cầu thủ này.

Ngoài những nhân tố này, tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (cao 1,84 m) hay tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung cũng là một sự bổ sung tiềm năng cho U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 33: Tại sao không?

Với một hàng phòng ngự chắc chắn, U.23 Việt Nam đã thể hiện sự ổn định vượt trội trong vòng loại U.23 châu Á. Bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh ngày càng ăn ý, và thủ môn Trung Kiên luôn duy trì sự chắc chắn trong khung gỗ. Các tiền vệ như Thái Sơn, Xuân Bắc và Văn Trường dù thay phiên nhau thi đấu nhưng luôn duy trì phong độ ổn định.

Trên hàng công, mặc dù chưa thực sự bùng nổ, nhưng U.23 Việt Nam vẫn biết cách tận dụng cơ hội để giành chiến thắng. Những chiến thắng trước các đội như U.23 Bangladesh, Yemen và Singapore đã chứng tỏ khả năng giữ vững thế trận chủ động, kiểm soát và tạo ra cơ hội. Dù gặp khó khăn trong việc dứt điểm, đội tuyển vẫn duy trì được sự kiên trì và khả năng tạo đột biến đúng lúc.

Đối thủ không quá mạnh

Trong khi U.23 Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các đối thủ của họ như U.23 Thái Lan, U.23 Malaysia và U.23 Indonesia lại có dấu hiệu sa sút. U.23 Thái Lan dù giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026 nhưng lối chơi của họ đã không còn sắc bén như trước, với trận thắng nhọc nhằn trước U.23 Malaysia. U.23 Malaysia và U.23 Indonesia cũng đang gặp khó khăn lớn, thể hiện qua màn trình diễn thiếu thuyết phục trong vòng loại U.23 châu Á.

Cả U.23 Thái Lan (áo trắng) và U.23 Indonesia đều đang sa sút ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Indonesia, đương kim vô địch SEA Games, đã bị U.23 Việt Nam đánh bại tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, điều này cho thấy đội bóng này đã không còn giữ được phong độ như trước. U.23 Malaysia cũng đang trải qua giai đoạn suy yếu, không thể cung cấp các tài năng đáng chú ý cho đội tuyển quốc gia.

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Indonesia ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với lực lượng ổn định và chiến lược rõ ràng, U.23 Việt Nam có đầy đủ cơ sở để mơ về tấm HCV SEA Games 33. Đặc biệt, sau những thành công ở U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã chứng tỏ rằng họ không chỉ mạnh mà còn đang ngày càng hoàn thiện. Đây sẽ là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ này khẳng định vị thế của mình và trở thành lớp kế cận đội tuyển quốc gia, hướng đến những đỉnh cao mới trong tương lai.