Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định không cho phép tay đập Đặng Thị Hồng tranh tài ở các giải quốc nội của VFV. Ngày 11.9, VFV có cuộc họp với các bộ phận chuyên môn, trong đó có giải quyết việc tuyển thủ U.21 Đặng Thị Hồng bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) loại khỏi giải U.21 thế giới hồi tháng 7 vừa qua.

Khi đó đội tuyển U.21 Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề khi FIVB thông báo đội có 1 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, loại cầu thủ này đồng thời hủy kết quả thi đấu, xử thua đội U.21 Việt Nam ở các trận trước U.21 Indonesia, U.21 Argentina, U.21 Canada và U.21 Serbia.

Đặng Thị Hồng nghỉ thi đấu hoàn toàn, VFV lên tiếng về quy định giới tính VĐV

Đại diện VFV cho biết, sự việc của Đặng Thị Hồng được các bộ phận xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo. Từ thông báo của FIVB về sự việc, VFV quyết định không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ 19 tuổi này cũng sẽ không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV kể từ ngày 11.9.

Với lệnh cấm này, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Đặng Thị Hồng chính thức khép lại. Cô sẽ giải nghệ ở tuổi 19.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ bóng chuyền, cô đã được định hướng cho tương lai. VFV sẽ tạo điều kiện để Đặng Thị Hồng theo học Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, sau này có thể trở thành HLV nếu cô thực sự mong muốn và phấn đấu hết sức mình.

Đây được xem là bước chuyển hợp lý, cho phép cô tiếp tục gắn bó và cống hiến cho môn thể thao đã đồng hành suốt nhiều năm. Việc một VĐV chuyển sang công tác huấn luyện sau khi giải nghệ là điều không hiếm trong thể thao chuyên nghiệp.

Một ngày sau phiên họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), trưa 12.9, VFV đã có thông cáo báo chí về một số vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong đó có việc kiểm tra tư cách VĐV tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế.