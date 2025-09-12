Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đặng Thị Hồng nghỉ thi đấu hoàn toàn, VFV lên tiếng về quy định giới tính VĐV
Video Thể thao

Đặng Thị Hồng nghỉ thi đấu hoàn toàn, VFV lên tiếng về quy định giới tính VĐV

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
12/09/2025 13:10 GMT+7

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) không cho phép tay đập Đặng Thị Hồng tranh tài ở các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của VFV.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định không cho phép tay đập Đặng Thị Hồng tranh tài ở các giải quốc nội của VFV. Ngày 11.9, VFV có cuộc họp với các bộ phận chuyên môn, trong đó có giải quyết việc tuyển thủ U.21 Đặng Thị Hồng bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) loại khỏi giải U.21 thế giới hồi tháng 7 vừa qua.

Khi đó đội tuyển U.21 Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề khi FIVB thông báo đội có 1 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, loại cầu thủ này đồng thời hủy kết quả thi đấu, xử thua đội U.21 Việt Nam ở các trận trước U.21 Indonesia, U.21 Argentina, U.21 Canada và U.21 Serbia.

Đặng Thị Hồng nghỉ thi đấu hoàn toàn, VFV lên tiếng về quy định giới tính VĐV

Đại diện VFV cho biết, sự việc của Đặng Thị Hồng được các bộ phận xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo. Từ thông báo của FIVB về sự việc, VFV quyết định không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ 19 tuổi này cũng sẽ không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV kể từ ngày 11.9.

Với lệnh cấm này, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Đặng Thị Hồng chính thức khép lại. Cô sẽ giải nghệ ở tuổi 19.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ bóng chuyền, cô đã được định hướng cho tương lai. VFV sẽ tạo điều kiện để Đặng Thị Hồng theo học Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, sau này có thể trở thành HLV nếu cô thực sự mong muốn và phấn đấu hết sức mình.

Đây được xem là bước chuyển hợp lý, cho phép cô tiếp tục gắn bó và cống hiến cho môn thể thao đã đồng hành suốt nhiều năm. Việc một VĐV chuyển sang công tác huấn luyện sau khi giải nghệ là điều không hiếm trong thể thao chuyên nghiệp.

Một ngày sau phiên họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), trưa 12.9, VFV đã có thông cáo báo chí về một số vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong đó có việc kiểm tra tư cách VĐV tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế.

Tin liên quan

Sân Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện, kỳ vọng có diện mạo mới

Sân Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện, kỳ vọng có diện mạo mới

Với mục tiêu khắc phục những vấn đề tồn đọng, sân Mỹ Đình sẽ được đầu tư cải tạo toàn diện và hy vọng sẽ có diện mạo mới.

U.23 Việt Nam toàn thắng vào VCK châu Á, HLV Kim lý giải cách thay người cực 'dị'

Khám phá thêm chủ đề

Đặng Thị Hồng Đặng Thị Hồng nghỉ thi đấu VFV giới tính VĐV bóng chuyền Việt Nam Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam U.21 bóng chuyền Việt Nam FIVB
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận