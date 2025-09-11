Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sân Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện, kỳ vọng có diện mạo mới
Sân Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện, kỳ vọng có diện mạo mới

11/09/2025 22:26 GMT+7

Với mục tiêu khắc phục những vấn đề tồn đọng, sân Mỹ Đình sẽ được đầu tư cải tạo toàn diện và hy vọng sẽ có diện mạo mới.

Số tiền này sẽ được phân bổ thành hai đợt: đợt đầu tiên 6 tỉ đồng sẽ được sử dụng để cải tạo cốt nền sân, bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền sân dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 2003 (phục vụ SEA Games 22), đây là lần đầu tiên, cốt nền sân được làm lại.

Hệ thống thoát nước cũng được làm mới. Trong đó hệ thống tưới nước cũng được lắp mới hoàn toàn, là hệ thống hiện đại tiêu chuẩn thế giới.

Sân Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện, kỳ vọng có diện mạo mới

Và đợt thứ hai, với số tiền 2 tỉ đồng, sẽ được dành riêng cho việc trải thảm cỏ mới. Trong khoảng thời gian chờ trải thảm cỏ mới, các hoạt động trên sân sẽ bị ảnh hưởng.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xấu là vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại nhiều những năm qua. Và sau khi quá trình thay cốt nền hoàn tất, dự kiến đến đầu năm 2026, khi nhận được đợt vốn tiếp theo, sân Mỹ Đình sẽ được trải thảm cỏ mới có khả năng chống chịu tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam.

Loại cỏ này có thể thay thế cục bộ từng mảng nếu gặp vấn đề, thay vì phải thay cả thảm cỏ như loại cỏ cũ, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian bảo dưỡng.

Xem thêm bình luận