Đội tuyển Việt Nam cần lấy lại sự tự tin

Trong bối cảnh khó khăn đó, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự không còn cách nào khác ngoài việc duy trì tập luyện và tổ chức các trận đấu giao hữu ngắn ngày để giữ phong độ cho đội tuyển. Mặc dù vậy, các trận giao hữu này không thể coi là sự chuẩn bị hoàn hảo khi HLV Kim không trực tiếp chỉ đạo, mà chỉ có sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh. Đội tuyển đã thi đấu 2 trận giao hữu, thắng 1 và thua 1, nhưng rõ ràng vẫn chưa thể hiện được sự chuẩn bị tối ưu cho các trận đấu quan trọng sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam: Không hy vọng kỳ tích đến Asian Cup nhưng cần vực lại niềm tin

Với áp lực từ người hâm mộ và thành tích cần phải có, HLV Kim đã có những thành công nhất định với đội U.23, khi đưa đội lên ngôi vô địch tại giải U.23 Đông Nam Á và giành vị trí đầu bảng tại vòng loại U.23 châu Á. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia mới là mục tiêu chính mà người hâm mộ quan tâm. Hy vọng rằng HLV Kim sẽ có những chiến lược cụ thể và hiệu quả hơn cho đội tuyển trong những đợt hội quân tới, đặc biệt là trong các trận đấu vào tháng 10 tới.

Điều quan trọng không chỉ là giành chiến thắng, mà còn là cách đội tuyển chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam cần xây dựng lại lối chơi kiểm soát bóng và tấn công đa dạng hơn, tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào những trụ cột hiện tại. Các cầu thủ cần cải thiện khả năng cầm nhịp trận đấu, không bị cuốn vào lối chơi rắn và pressing của đối phương, đồng thời làm mới chiến thuật tấn công.

HLV Kim Sang-sik sẽ giải bài toán khó ẢNH: MINH TÚ

Với đội U.23 đã có thêm thời gian rèn luyện và thi đấu, HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị các nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Một số cầu thủ trẻ như Trung Kiên, Lý Đức, Văn Trường, Đình Bắc đã trưởng thành qua các giải đấu gần đây và sẽ có cơ hội được thử sức ở đội tuyển. Đây là thời điểm quan trọng để đội tuyển tiến hành sự chuyển giao thế hệ, đồng thời tạo cơ hội cho các tài năng mới thể hiện mình trong những trận đấu quan trọng.