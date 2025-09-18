Messi sắp gia hạn nhiều năm với Inter Miami, Son Heung-min tiếp tục gây sốt MLS

Messi và Son Heung-min sẽ còn song hành nhiều năm ở MLS

Son Heung-min vừa đến MLS cách đây không lâu, nhưng đã lập tức để lại dấu ấn đậm nét và đang tạo cơn sốt với người hâm mộ Mỹ cũng như cộng đồng người Hàn Quốc tại đây, khi anh liên tiếp ghi bàn cho Los Angeles FC. Mới nhất, ngôi sao này ghi cú hat-trick giúp đội nhà thắng đậm Real Salt Lake với tỷ số 4-1 ngày 18.9, để vươn lên hạng 4 bảng xếp hạng khu vực miền Tây MLS.

Son Heung-min càng thi đấu càng hay và gây sốt MLS, anh sẵn sàng cạnh tranh với Messi về mức độ hâm mộ của giới CĐV Ảnh: Reuters

Son Heung-min hiện mới thi đấu 6 trận cho Los Angeles FC, nhưng đã ghi đến 5 bàn và có 1 kiến tạo. Ngôi sao 33 tuổi người Hàn Quốc này nhanh chóng trở thành biểu tượng mới tại MLS.

Trong khi đó, Messi lại đang ở những tháng cuối của hợp đồng 2 năm rưỡi với Inter Miami (kết thúc vào cuối tháng 12 năm nay). Sự lo ngại liệu danh thủ 38 tuổi người Argentina này có gia hạn để thi đấu ở MLS, song hành cùng Son Heung-min, qua đó sẽ tiếp tục giúp phát triển bóng đá Mỹ hay không, cuối cùng đã có lời giải đáp.

ESPN khẳng định, Messi và CLB Inter Miami đã đạt mọi thỏa thuận gia hạn hợp đồng "thêm nhiều năm nữa" vào ngày 18.9 (giờ Việt Nam). Báo Mỹ, USA Today cùng ngày cũng đưa tin rằng, Messi sẽ ký hợp đồng gia hạn "ít nhất hai mùa giải nữa cho đến năm 2027".

"Một thỏa thuận giữa Messi và Inter Miami dự kiến sẽ sớm được hoàn tất. Hiện đã hoàn tất khoảng 85% tính đến ngày 18.9. Sau khi được thống nhất, hợp đồng sẽ được gửi đến MLS để phê duyệt lần cuối cùng. Sau đó, thủ tục còn lại chỉ là công bố với công chúng vào một thời điểm thích hợp", USA Today xác nhận.

"Cả Messi và Inter Miami đều đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia hạn; đồng sở hữu Inter Miami, Jorge Mas, trước đây đã nói với ESPN rằng, CLB sẽ làm "bất cứ điều gì trong khả năng của mình" để đảm bảo Messi luôn cảm thấy thoải mái khi ở lại và giải nghệ tại đây", ESPN nhấn mạnh.

Ảnh: Reuters

Một nguồn tin cũng chia sẻ với USA Today rằng, Messi xem việc gia hạn hợp đồng với CLB "là cơ hội để đưa Inter Miami tiến xa hơn tại MLS, tại bóng đá Mỹ và trên toàn cầu", đồng thời sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu của anh, sau khả năng tham dự kỳ World Cup 2026 cuối cùng trong sự nghiệp cùng đội tuyển Argentina vào mùa hè năm sau.

Inter Miami dự kiến sẽ khánh thành sân vận động mới, Miami Freedom Park, vào năm 2026. Trong đó, Messi sẽ là nhân vật trung tâm của dự án này, bên cạnh là ông David Beckham, chủ tịch và đồng sở hữu đội bóng với anh em tỉ phú Jorge và Jose Mas.

Ở mùa giải 2025 đang diễn ra, Messi thi đấu tổng cộng 36 trận cho Inter Miami tính đến nay. Anh đã ghi 28 bàn thắng và có 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, bao gồm tại giải CONCACAF Champions Cup, FIFA Club World Cup, Leagues Cup và MLS.

Messi hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Inter Miami, và đang xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới tại MLS với 20 bàn. Anh cũng là người dẫn đầu mọi thời đại danh sách ghi bàn của Inter Miami với 62 bàn và 29 pha kiến tạo kể từ khi gia nhập CLB vào tháng 7.2023.

Ngày 17.9, Messi đã khai hỏa trở lại với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp Inter Miami phục thù đối thủ Seattle Sounders FC với tỷ số 3-1, đội đã thắng họ ở trận chung kết Leagues Cup hôm 1.9. Qua đó, trở lại đường đua vô địch MLS. Messi cũng trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử MLS ghi được từ 20 bàn trở lên liên tiếp trong hai mùa giải.