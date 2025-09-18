Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Mourinho bất ngờ trở lại dẫn dắt CLB từng khiến mình bị mất việc

Giang Lao
Giang Lao
18/09/2025 08:33 GMT+7

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, HLV Mourinho đã đồng ý trở thành nhà cầm quân mới của CLB Benfica, với hợp đồng có thời hạn đến tháng 6.2027.

Cuộc tái ngộ hy hữu của HLV Mourinho

Benfica là CLB đầu tiên ông Mourinho bắt đầu sự nghiệp HLV từ những năm 2000 sau khi khởi đầu từ vị trí trợ lý năm 1996. Trớ trêu thay, đội bóng Bồ Đào Nha này cũng là nguyên nhân khiến vị chiến lược gia 62 tuổi rất giàu thành tích bị mất việc mới đây, khi họ loại CLB Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) ở vòng play-off Champions League.

HLV Mourinho bất ngờ trở lại dẫn dắt CLB từng khiến mình bị mất việc - Ảnh 1.

HLV Mourinho bất ngờ trở lại dẫn dắt Benfica, đội khiến ông bị mất việc cách đây gần 1 tháng

Ảnh: Reuters

Benfica giành quyền vào vòng league phase Champions League, nhưng khởi đầu bằng thất bại gây sốc trước đội Qarabag của Azerbaijan với tỷ số 2-3, sau khi đã dẫn trước đến 2-0 ngay từ đầu trận trên sân nhà ngày 17.9.

Hậu quả là HLV Bruno Lage bị mất việc ngay sau trận đấu. Ban lãnh đạo CLB Benfica lập tức liên hệ với HLV Mourinho, người đang rỗi việc sau khi bị Fenerbahce sa thải và có tin là đang chờ cơ hội đến giải Ngoại hạng Anh làm việc trở lại.

Mặc dù vậy, trước sự chân thành từ Benfica, ông Mourinho đã đồng ý nhận lời dẫn dắt CLB khi mình đã từng bắt đầu sự nghiệp HLV từ cách đây 25 năm, để trở lại làm việc.

"HLV nào có thể từ chối Benfica? Đó không phải tôi. Trước khi lên máy bay, họ hỏi tôi có quan tâm không. Tôi nói có. Benfica hỏi, và tôi trả lời khi về Bồ Đào Nha, tôi sẵn sàng nói chuyện. Trở lại Benfica không phải để kỷ niệm sự nghiệp. Tôi là người nghiện công việc, không muốn ngồi chơi đến hết mùa. Khi được đề nghị dẫn dắt Benfica, tôi không cần suy nghĩ lần thứ hai", HLV Mourinho xác nhận với báo chí Bồ Đào Nha khi trở lại đây ngày 18.9, để chuẩn bị ký hợp đồng dẫn dắt Benfica.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, HLV Mourinho đã chấp nhận mọi đề xuất để dẫn dắt Benfica đến tháng 6.2027. Các bước chính thức, bao gồm ký hợp đồng và lễ ra mắt, sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ tới.

Trở lại dẫn dắt Benfica, HLV Mourinho lại trở lại đấu trường Champions League, trong khi CLB sa thải ông, Fenerbahce hiện phải xuống thi đấu ở giải Europa League. 

Trở lại Champions League, trong các trận tiếp theo cùng Benfica, HLV Mourinho cũng sẽ có cơ hội tái ngộ với các đội bóng cũ như Chelsea, Real Madrid, ngoài ra là còn gặp Newcastle, Bayer Leverkusen, Ajax, Napoli và Juventus. Benfica hiện xếp thứ 4 tại giải Primeira Liga (VĐQG Bồ Đào Nha).

Tin liên quan

Thượng tầng bóng đá Indonesia biến động, Chủ tịch PSSI lên chức: FIFA quyết định ra sao?

Thượng tầng bóng đá Indonesia biến động, Chủ tịch PSSI lên chức: FIFA quyết định ra sao?

Ngày 17.9, ông Erick Thohir đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, đồng thời ông hiện đang giữ chức Chủ tịch cơ quan bóng đá nước này (PSSI). Liệu FIFA có chấp nhận?

Harry Kane lập cú đúp giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea, Liverpool thắng Atletico Madrid như ‘phim hành động’

FIFA chi ‘khủng’ cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026: Hơn 9.363 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

HLV Mourinho sa thải HLV Champions League Fabrizio Romano Real Madrid
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận