HLV Mourinho bất ngờ trở lại dẫn dắt CLB từng khiến mình bị mất việc

Cuộc tái ngộ hy hữu của HLV Mourinho

Benfica là CLB đầu tiên ông Mourinho bắt đầu sự nghiệp HLV từ những năm 2000 sau khi khởi đầu từ vị trí trợ lý năm 1996. Trớ trêu thay, đội bóng Bồ Đào Nha này cũng là nguyên nhân khiến vị chiến lược gia 62 tuổi rất giàu thành tích bị mất việc mới đây, khi họ loại CLB Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) ở vòng play-off Champions League.

HLV Mourinho bất ngờ trở lại dẫn dắt Benfica, đội khiến ông bị mất việc cách đây gần 1 tháng Ảnh: Reuters

Benfica giành quyền vào vòng league phase Champions League, nhưng khởi đầu bằng thất bại gây sốc trước đội Qarabag của Azerbaijan với tỷ số 2-3, sau khi đã dẫn trước đến 2-0 ngay từ đầu trận trên sân nhà ngày 17.9.

Hậu quả là HLV Bruno Lage bị mất việc ngay sau trận đấu. Ban lãnh đạo CLB Benfica lập tức liên hệ với HLV Mourinho, người đang rỗi việc sau khi bị Fenerbahce sa thải và có tin là đang chờ cơ hội đến giải Ngoại hạng Anh làm việc trở lại.

Mặc dù vậy, trước sự chân thành từ Benfica, ông Mourinho đã đồng ý nhận lời dẫn dắt CLB khi mình đã từng bắt đầu sự nghiệp HLV từ cách đây 25 năm, để trở lại làm việc.

"HLV nào có thể từ chối Benfica? Đó không phải tôi. Trước khi lên máy bay, họ hỏi tôi có quan tâm không. Tôi nói có. Benfica hỏi, và tôi trả lời khi về Bồ Đào Nha, tôi sẵn sàng nói chuyện. Trở lại Benfica không phải để kỷ niệm sự nghiệp. Tôi là người nghiện công việc, không muốn ngồi chơi đến hết mùa. Khi được đề nghị dẫn dắt Benfica, tôi không cần suy nghĩ lần thứ hai", HLV Mourinho xác nhận với báo chí Bồ Đào Nha khi trở lại đây ngày 18.9, để chuẩn bị ký hợp đồng dẫn dắt Benfica.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, HLV Mourinho đã chấp nhận mọi đề xuất để dẫn dắt Benfica đến tháng 6.2027. Các bước chính thức, bao gồm ký hợp đồng và lễ ra mắt, sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ tới.

Trở lại dẫn dắt Benfica, HLV Mourinho lại trở lại đấu trường Champions League, trong khi CLB sa thải ông, Fenerbahce hiện phải xuống thi đấu ở giải Europa League.

Trở lại Champions League, trong các trận tiếp theo cùng Benfica, HLV Mourinho cũng sẽ có cơ hội tái ngộ với các đội bóng cũ như Chelsea, Real Madrid, ngoài ra là còn gặp Newcastle, Bayer Leverkusen, Ajax, Napoli và Juventus. Benfica hiện xếp thứ 4 tại giải Primeira Liga (VĐQG Bồ Đào Nha).