Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vắng Công Phượng, CLB Trường Tươi Đồng Nai rơi chiến thắng ở phút 90 nghiệt ngã

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
20/09/2025 20:03 GMT+7

Tối 20.9, ở vòng 1 giải hạng nhất 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai có lợi thế dẫn bàn nhưng cuối cùng vẫn chỉ giành được 1 điểm khi để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Hiệp đấu bế tắc của CLB Trường Tươi Đồng Nai

Trước vòng đấu này, HLV Nguyễn Việt Thắng đã đánh giá rất cao CLB TP.HCM. Thuyền trưởng của CLB Trường Tươi Đồng Nai khẳng định đối thủ sở hữu một lực lượng mạnh, với nòng cốt là các cầu thủ từng thi đấu ở V-League và được dẫn dắt bởi HLV tài năng là Nguyễn Minh Phương. Trong khi đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai không có lực lượng mạnh nhất khi Công Phượng vẫn chưa được đăng ký thi đấu do chấn thương. 

Đúng với những gì HLV Việt Thắng chia sẻ, CLB TP.HCM đã gây ra rất nhiều khó khăn cho CLB Trường Tươi Đồng Nai, đội bóng được đánh giá cao hơn với những ngôi sao như Xuân Trường, Minh Vương. Đội chủ nhà không thể triển khai lối chơi như mình mong muốn trước khả năng pressing quyết liệt từ CLB TP.HCM. Đội khách cũng khiến thủ thành Hữu Nghĩa chịu rất nhiều sức ép với các pha sút xa, dàn xếp đá phạt góc nguy hiểm.

Tình huống nguy hiểm nhất mà CLB Trường Tươi Đồng Nai tạo ra chỉ đến từ nỗ lực xử lý cá nhân của Minh Vương. Phút 41, cựu tiền vệ HAGL thực hiện loạt động tác giả khéo léo để đánh lừa hậu vệ CLB TP.HCM. Tuy nhiên, cú dứt điểm quyết định của anh lại quá hiền và bị thủ môn Thanh Thắng ôm gọn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Vắng Công Phượng, CLB Trường Tươi Đồng Nai rơi chiến thắng ở phút 90 nghiệt ngã- Ảnh 1.

Minh Vương gặp tương đối nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng tỏa sáng rực rỡ trong hiệp 2

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

CLB Trường Tươi Đồng Nai dùng "công thức" cũ

Khi CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn chưa thể tạo ra các tình huống phối hợp sắc nét, họ lại tạo khác biệt từ pha bóng cố định. Phút 54, Minh Vương có pha đá phạt góc chính xác, tạo điều kiện cho Tự Nhân băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số trận đấu. Ở trận thắng CLB Becamex TP.HCM 3-1 thuộc vòng loại Cúp quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng ghi bàn từ một pha bóng tương tự. 

Phút 69, CLB TP.HCM có tình huống đập nhả trung lộ ấn tượng, mở ra cơ hội dứt điểm cận thành cho Phương Thịnh. Trung vệ Hữu Tuấn của CLB Trường Tươi Đồng Nai đã buộc phải phạm lỗi để ngăn đối phương tung cú sút. Ở một góc quan sát thuận lợi, trọng tài cho CLB TP.HCM hưởng quả phạt đền và Lâm Thuận đã thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho đội khác. 

Đến phút 76, Minh Vương một lần nữa tỏa sáng. Anh thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, không cho thủ môn Thanh Thắng cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Trường Tươi Đồng Nai. Sau 2 trận khoác áo đội bóng mới, Minh Vương đã có 2 bàn thắng, 2 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 4 trong tổng số 5 bàn thắng. 

Tưởng chừng CLB Trường Tươi Bình Phước đã có thể giành trọn 3 điểm thì CLB TP.HCM lại ghi bàn gỡ hòa ở phút 90. Chu Văn Kiên tung cú sút xa quyết đoán bằng chân trái, bóng đi căng và hiểm hóc, khiến thủ môn Hữu Nghĩa phải vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 2-2.

Ở trận đấu còn lại diễn ra ngày 20.9, CLB Đồng Tháp hòa đội Phú Thọ 1-1. 

Xem trực tiếp và trọn vẹn Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025/26 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

Trường Tươi Đồng Nai Nguyễn Việt Thắng Công Phượng Minh Vương
