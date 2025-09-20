Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bất ngờ vị trí CLB Hà Nội, HAGL bị đẩy xuống tận đáy

Bảng xếp hạng V-League: Tại sao HAGL bị đứng cuối dù không đá?

Bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026 có xáo trộn sau khi 3 trận đấu sớm vòng 4 vừa khép lại trên sân cỏ khắp cả nước.

Trên sân nhà, CLB Hà Nội chia điểm cùng Thể Công Viettel trong trận hòa 1-1, khi hai đội đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. CLB Thanh Hóa giật lại 1 điểm trước Hải Phòng với trận hòa 2-2 (sau khi bị dẫn 0-2), còn PVF-CAND hòa Đà Nẵng 2-2 sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở tại sân PVF.

Tuấn Hải ghi bàn nhưng không thể giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng đầu tiên mùa này ẢNH: MINH TÚ

Như vậy, cả 6 đội bóng gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Thể Công Viettel, PVF-CAND và Hải Phòng đều có 1 điểm để nhích nhẹ trên bảng xếp hạng. CLB Thanh Hóa đã có 2 điểm sau 4 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 13. Đội bóng xứ Thanh tạm đẩy HAGL (1 điểm sau 3 trận) xuống cuối bảng. Do HAGL không đá tuần này (trận đấu giữa HAGL và CLB CAHN bị lùi lịch), nên đội chủ sân Pleiku tạm thời không thể thay đổi vị trí.

Highlight Hà Nội 1-1 Thể Công Viettel: Thay 'tướng' vẫn chưa tìm được chiến thắng

Đứng hạng 12 là CLB Đà Nẵng với 2 điểm sau 4 trận. Cùng điểm với Đà Nẵng, nhưng CLB Hà Nội đứng hạng 11 do có hiệu số tốt hơn.

Nhóm đầu không xáo trộn, khi đội dẫn đầu vẫn là CLB CAHN với 10 điểm sau 4 trận. Tuy nhiên, đội nhì bảng Ninh Bình (9 điểm sau 3 trận) có thể chiếm lại ngôi đầu nếu giành tối thiểu 1 điểm trong trận derby với đội khách Nam Định ở vòng này. Đứng hạng ba là Thể Công Viettel với 8 điểm sau 4 trận, còn Hải Phòng tạm đứng hạng tư với 7 điểm sau 4 trận.

Bảng xếp hạng V-League sau loạt trận sớm ẢNH: VPF

Hiện tại, V-League chỉ còn 3 đội chưa thua, đó là CLB CAHN, Ninh Bình và Thể Công Viettel. Trong khi đó, vẫn có 4 đội chưa thắng là CLB Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng và HAGL.

Các trận đấu vòng 4 V-League sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày 21 và 22.9. Trong đó, tâm điểm là màn thư hùng giữa CLB Ninh Bình và CLB Nam Định lúc 18 giờ ngày 22.9.