Sao U.23 Việt Nam ghi bàn, CLB Thanh Hóa quật khởi thành công giành 1 điểm quý giá

CLB Thanh Hóa mắc sai lầm

CLB Thanh Hóa đang chìm sâu ở nhóm cuối V-League với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận. Biến động thượng tầng cộng với phong độ yếu kém đặt lên vai thầy trò HLV Choi Won-kwon gánh nặng lớn.

Nếu tiếp tục bại trận trước CLB Hải Phòng, đội đã toàn thua 2 trận sân khách từ đầu giải, cuộc đua trụ hạng sẽ mở toang với CLB Thanh Hóa.

Cuộc đối đầu đội khách Hải Phòng là bài toán nan giải với CLB Thanh Hóa. Bởi dù đã thua cả 2 trận sân khách từ đầu giải, nhưng học trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ bị khuất phục (với cùng tỷ số 1-2) trước CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội. CLB Hải Phòng tổ chức đội hình tốt, cùng những mũi nhọn nhạy bén như Luiz Antonio, Imoh Fred Friday, đồng thời biết cách trừng phạt đối thủ bằng các pha phản công sắc lẹm.

Lê Văn Thuận ghi bàn giúp CLB Thanh Hóa níu lại hy vọng ẢNH: CLB THANH HÓA

Chính vũ khí phản công đã giúp CLB Hải Phòng "đả thương" chủ nhà Thanh Hóa. Dù bị đối thủ dồn ép, nhưng chính học trò ông Chu Đình Nghiêm mới có ưu thế dẫn trước ở phút 27 với pha tấn công đơn giản.

Hồ Minh Dĩ đi bóng ở cánh trái rồi chuyền thuận lợi, để Luiz Antonio xoay người dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho Hải Phòng. 4 hậu vệ Thanh Hóa đã phòng ngự lỏng lẻo, để Antonio thoải mái ngắm nghía và sút tung lưới thủ môn Y Êli Niê.

Kịch bản sau đó tiếp diễn như vòng lặp mà CLB Thanh Hóa gặp phải những trận qua. Đội bóng xứ Thanh lại tràn lên, tạo ra áp lực nhờ những sao trẻ như Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ. Tuy nhiên, CLB Hải Phòng chỉ cần một sơ hở để tung đòn trừng phạt.

Phút 43, đội khách phản công. Luiz Antonio lần này sắm vai người kiến tạo, khi tỉa bóng để Lê Mạnh Dũng băng lên sút chéo góc nhân đôi cách biệt. Bóng đã đập chân hậu vệ Thanh Hóa đổi hướng khiến thủ môn Y Êli Niê bó tay.

Quật khởi

Ở thế chân tường, CLB Thanh Hóa dồn lên tấn công ào ạt ngay đầu hiệp 2. Nỗ lực của chủ nhà đổi lấy bàn rút ngắn tỷ số của Văn Thuận ở phút 51, khi hàng thủ Hải Phòng phối hợp bọc lót che chắn không tốt.

Bàn thắng của tiền vệ U.23 Việt Nam đã giúp CLB Thanh Hóa "tỉnh đòn". Học trò HLV Choi Won-kwon bắt đầu kiểm soát lại thế trận, sử dụng tốc độ của hai biên để khoan phá liên tục tìm khoảng trống.

Nỗ lực kiên cường của chủ nhà đổi lấy bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 78. Từ quả phạt góc ở cánh trái, Mamadou Mbodji bật cao đánh đầu lái bóng chéo góc cực hiểm để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hàng thủ Hải Phòng lại mắc lỗi, khi để đối thủ thoải mái bật lên đánh đầu ở cự ly quá gần.

Dù hai đội chơi đôi công trong những phút cuối, nhưng với một đội phung phí cơ hội (CLB Thanh Hóa) và một đội thiếu mảng miếng đập nhả (CLB Hải Phòng), đã không có thêm bàn thắng được ghi.

Với 1 điểm trước Hải Phòng, CLB Thanh Hóa tạm nhích lên hạng 13, đẩy HAGL xuống cuối bảng.