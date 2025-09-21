Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu ‘derby’ TP.HCM hôm nay: Màn đấu trí căng thẳng của 'song Đức'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
21/09/2025 00:10 GMT+7

Vòng 4 V-League 2025-2026 chứng kiến trận 'deẻby' TP.HCM mới đầu tiên, khi Becamex TP.HCM tiếp đón CLB Công an TP.HCM trên sân Bình Dương vào 18 giờ hôm nay (21.9). Đây là trận đấu đầy duyên nợ, khi HLV Lê Huỳnh Đức và Tiến Linh đối đầu với đội bóng cũ.

TIẾN LINH "GIEO SẦU" CHO ĐỘI BÓNG CŨ?

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM - có tên cũ là CLB Bình Dương và đội Công an TP.HCM là trận "derby" TP.HCM mới đầu tiên của V-League mùa này (sau khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương chính thức sáp nhập vào TP.HCM). Cuộc đối đầu này, vì thế càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không chỉ mang tính chất danh dự của 2 đội bóng cùng địa phương, đây còn là màn tái ngộ nhiều cảm xúc, khi HLV Lê Huỳnh Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - những người từng gắn bó trong màu áo CLB Bình Dương, nay phải chạm trán với đội bóng cũ. Nếu như Huỳnh Đức trở lại trên cương vị "thuyền trưởng" để chứng minh năng lực, thì Tiến Linh có nhiệm vụ phải sút tung lưới đội bóng từng nuôi dưỡng tài năng của chính anh.

Lịch thi đấu ‘derby’ TP.HCM hôm nay: Màn đấu trí căng thẳng của 'song Đức'- Ảnh 1.

Tiến Linh (trái) có nhiệm vụ phải ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

ẢNH: KHẢ HÒA

Đội Bình Dương trước đây từng là môi trường đào tạo nên Tiến Linh, giúp tiền đạo sinh năm 1997 trở thành chân sút hàng đầu của bóng đá VN. Tại đây, Tiến Linh trải qua những năm tháng đỉnh cao, đóng góp vào thành công của đội bóng cũ, trước khi khẳng định vị thế ở cấp độ đội tuyển và đạt thành tựu với đỉnh cao là danh hiệu Quả bóng vàng VN 2024. Thế nhưng giờ đây, trong màu áo CLB Công an TP.HCM, Tiến Linh có thể sẽ gieo sầu cho "mái nhà xưa". Một bàn thắng vào lưới Becamex TP.HCM vừa là lời khẳng định chuyên môn, vừa là dấu ấn cá nhân trong trận derby mang tính cột mốc.

CHỦ NHÀ VƯỢT KHÓ

Ở màn so tài này, "điểm tựa" lớn nhất của CLB Becamex TP.HCM chính là sân nhà. Song, đội bóng do HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt vẫn còn nhiều vấn đề: 3 vòng đầu tiên của V-League mới chỉ giành được 3 điểm, bị loại sớm tại Cúp quốc gia (sau trận thua đối thủ đang đá giải hạng nhất Trường Tươi Đồng Nai). Ngoài chuyên môn, những tin đồn không hay bên ngoài sân cỏ về nội bộ đội bóng càng khiến cho người hâm mộ đất Thủ phải lo lắng. Dù ban lãnh đạo CLB đã phủ nhận các thông tin tiêu cực, nhưng rõ ràng tình hình hiện tại cho thấy Becamex TP.HCM vẫn chưa ổn định. Bất lợi lớn nhất là trong gần một tháng qua, đội chưa thể tập cùng các ngoại binh quan trọng. Hai tiền đạo người Nigeria là Ugochukwu và Ismaila gặp vấn đề "từ những yếu tố khách quan về thủ tục xuất nhập cảnh và quy định đặc thù" nên trở về quê nhà Nigeria từ cuối tháng 8 mà đến 20.9 mới có mặt ở VN. Có thể HLV Nguyễn Anh Đức sẽ không sử dụng 2 nhân tố này trong trận đấu quan trọng hôm nay.

Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM nhập cuộc khá tốt ở mùa giải này. HLV Lê Huỳnh Đức đang có trong tay lực lượng mạnh nhất, với dàn ngoại binh hùng hậu đã có đủ thời gian để hòa nhập với tập thể. Đây cũng là cơ hội tốt để Tiến Linh và các đồng đội giành điểm số đầu tiên trên sân khách. CLB Công an TP.HCM đang tạm có 7 điểm sau 4 trận, với 2 thắng, 1 hòa và 1 trận thua. Màn đấu trí giữa HLV Nguyễn Anh Đức và HLV Lê Huỳnh Đức hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Hai trận đấu hấp dẫn khác của vòng 4 V-League gồm: SLNA gặp CLB Hà Tĩnh (sân Vinh, 18 giờ hôm nay), CLB Ninh Bình chạm trán CLB Nam Định (sân Ninh Bình, 18 giờ ngày 22.9).

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Tiến Linh Lê Huỳnh Đức V-League CLB Bình Dương CLB Công An TP.HCM
