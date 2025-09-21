Tiến Linh vừa ghi bàn đội bóng cũ vừa vô tình… phản lưới nhà, CLB CA TP.HCM bay cao!

Tiến Linh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Becamex TP.HCM ảnh: Khả Hòa

Tiến Linh không ăn mừng trên sân Gò Đậu

Chiều 21.9, trên sân Gò Đậu đã diễn ra trận "derby TP.HCM" đầu tiên giữa CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM), đội chủ nhà vừa gia nhập làng bóng đá TP.HCM còn đội khách vừa đánh dấu sự trở lại sau 13 năm. Cuộc so tài này cũng đánh dấu tiền đạo Tiến Linh và HLV Lê Huỳnh Đức trở lại đội bóng cũ.

Highlight Becamex TP.HCM 1-3 CLB Công an TP.HCM: Tiến Linh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Đúng như kỳ vọng của những người hâm mộ, Tiến Linh đã đánh dấu ngày trở lại anh từng có 10 năm cống hiến bằng cách khẳng định chuyên môn bằng cú đánh đầu sở trường. Từ đường chuyền của Utzig, Tiến Linh di chuyển khôn ngoan và bật cao đánh đầu lắc bóng về góc xa đánh bại thủ môn Minh Toàn.

Bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 giúp HLV Lê Huỳnh Đức nắm thế chủ động cách chơi bóng chắc chắn, trong khi HLV Nguyễn Anh Đức buộc phải yêu cầu các cầu thủ Becamex TP.HCM dâng cao tìm bàn gỡ. Phần nào đó, họ vẫn chơi ổn khi chơi ngang ngửa đối thủ, với 6 cú sút so với 4 của CLB CA TP.HCM.

Văn Anh (28) ghi bàn gỡ hòa 1-1 nhờ sự trợ giúp của Tiến Linh ảnh: Khả Hòa

Cũng trong hiệp 1, mành lưới của thủ môn Minh Toàn đã rung lên lần thứ 2 sau cú lốp bóng của Utzig. Nhưng rất may cho đội chủ nhà, khi VAR can thiệp đã xác định cầu thủ của CLB CA TP.HCM rơi vào thế việt vị trước khi nhận bóng.

Tiến Linh ghi bàn, anh không ăn mừng

CLB CA TP.HCM bay cao trên tốp đầu

Ở trận đấu này, 2 ngoại binh "mất tích" Ogochukwu và Ismaila đều đã kịp có mặt để ra sân cùng Becamex TP.HCM, dễ thấy thể lực của họ vẫn không thật sự đạt mức cao nhất sau chuyến bay dài cận ngày từ Nigeria, nên chơi khá mờ nhạt.

Mặc dù vậy, những nỗ lực của đội chủ sân Gò Đậu vẫn giúp họ có được bàn gỡ 1-1 đầu hiệp 2 từ tình huống đá phạt góc ở phút 47. Khá trùng hợp khi cú đánh đầu của Văn Anh đã đưa bóng chạm chân Tiến Linh vào lưới.

Quốc Cường giúp CLB CA TP.HCM dẫn 2-1 sau cú sút đẹp mắt ảnh : Khả Hòa

Nhưng đội trưởng CLB CA TP.HCM không phải áy náy lâu vì đến phút 59 tiền vệ Quốc Cường đã có pha đi bóng cắt mặt và sút hiểm hóc vào góc xa, giúp đội khách lần thứ 2 trong trận vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Tình thế càng kém hơn cho HLV Anh Đức khi tiền đạo Ogochukwu kiệt sức phải được thay ra ở phút 73, trước khi chứng kiến Văn Bình phá bẫy việt vị, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB CA TP.HCM ở phút 82.

Trận thua thứ 3 liên tiếp ở V-League (thứ 4 trên mọi mặt trận) đang đẩy Becamex TP.HCM vào thế khó, khi chiếc ghế của HLV Nguyễn Anh Đức đang lung lay dữ dội. Cơ hội của ông sẽ nằm ở trận tới khi tiếp CLB Đà Nẵng trên sân nhà.

Ngược lại, 3 điểm trên sân Gò Đậu giúp CLB CA TP.HCM của HLV Lê Huỳnh Đức bay cao trong tốp đầu của LPBank V-League 1-2025-2026, ngang bằng với đội nhất bảng CLB CAHN.