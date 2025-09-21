U.23 Việt Nam cần đi lộ trình đúng hướng

U.23 Việt Nam HAY THÌ CÓ HAY...

Sau 7 trận đấu chính thức dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U.23 VN toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, giữ sạch lưới trong 4 trận gần nhất. Không chỉ đạt hiệu quả chuyên môn, U.23 VN còn cho thấy sự đa dạng trong lối chơi khi có đến 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn, trong đó Đình Bắc và Hiểu Minh mỗi người có 2 pha lập công. 8 bàn thắng còn lại được ghi bởi 8 cái tên khác nhau gồm Văn Khang, Lý Đức, Xuân Bắc, Công Phương, Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Văn Thuận, Thanh Nhàn.

U.23 VN (phải) sẽ tiến bộ nhanh nếu được cọ xát đỉnh cao nhiều hơn ẢNH: MINH TÚ

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá cao lứa cầu thủ hiện tại: "Điều đáng mừng là 100% cầu thủ trong đội hình U.23 VN đều đang thi đấu tại V-League. Thậm chí nhiều gương mặt như Trung Kiên, Văn Khang, Đình Bắc, Hiểu Minh, Nhật Minh hay Lê Viktor đã được đá chính thường xuyên ở CLB. Điều này tạo môi trường lý tưởng để họ phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Lối chơi của U.23 VN hiện tại mang tính tập thể cao, kiểm soát trận đấu chủ động, không cần những chiến thắng hoành tráng nhưng luôn đảm bảo sự chắc chắn. U.23 VN thi đấu theo kiểu "nghiền nát" đối thủ bằng lối chơi kỷ luật, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Lứa này nếu tiếp tục được cọ xát nhiều hơn ở môi trường đỉnh cao, nhiều cầu thủ có thể đóng góp cho đội tuyển VN đang trong bối cảnh một số trụ cột có dấu hiệu phong độ đi xuống. Chiếu theo chiến lược làm mới đội tuyển VN cho các mục tiêu dài hơi hơn sau Asian Cup 2027, VFF sẽ càng coi trọng việc nâng cấp đội U.23 VN để từ đó chọn ra những nhân tố xứng đáng, có thể bước chân đến cánh cửa đội tuyển".

C ẦN ĐƯỢC THỬ THÁCH Ở CẤP ĐỘ CAO HƠN

Dù đang tạo được sự yên tâm, U.23 VN vẫn cần được tạo điều kiện thi đấu ở cấp độ cao hơn để phát triển toàn diện. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Nếu so với thế hệ được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, từng làm nên kỳ tích ngôi á quân U.23 châu Á tại Thường Châu năm 2018, lứa U.23 hiện tại còn thiếu kinh nghiệm quốc tế, chưa gặp đối thủ mạnh thực sự ngoài khu vực. Các học trò của HLV Kim Sang-sik mặc dù có sự đồng đều, sức mạnh tập thể, nhưng còn thiếu những cá nhân mang tính đột biến và kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Họ cần được thi đấu với các đội bóng nằm trong tốp đầu châu Á để cải thiện bản lĩnh. Một vấn đề nữa mà U.23 VN đang phải đối mặt là chưa tìm ra thủ lĩnh trên từng tuyến".

Ông Xương cũng chỉ ra vấn đề ở hàng công: "Nhiều cầu thủ ghi bàn là dấu hiệu tích cực, chứng tỏ HLV Kim Sang-sik không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Tuy nhiên, từ đó cũng cho thấy đội còn thiếu một tiền đạo cắm sắc bén, khiến ông Kim buộc phải yêu cầu tiền đạo trái Đình Bắc chơi bó vào trong để gánh vác nhiệm vụ như một trung phong. Việc "điều chuyển" có phần bất đắc dĩ này phản ánh phần nào bài toán khó giải của bóng đá VN khi các CLB vẫn ưu tiên dùng ngoại binh ở trục dọc".

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương gợi ý, đội U.23 VN sẽ lột xác nhanh chóng nếu được thử thách sớm trong màu áo đội tuyển VN: "Bản thân HLV Kim Sang-sik sẽ phải đẩy mạnh thay máu hơn nữa đội tuyển VN. Ông nên bổ sung lứa U.23 VN lên đội tuyển VN để các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát đỉnh cao sớm hơn, tự nhìn nhận được hạn chế của bản thân và rút ra nhiều bài học quý giá để nhanh tiến bộ. U.23 VN sẽ được mài giũa trong 3 giải đấu lớn là SEA Games 33 năm 2025, VCK U.23 châu Á và ASIAD trong năm 2026. Do vậy, các tuyển thủ U.23 VN sẽ nhanh chóng cứng cáp nếu sớm được thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đó sẽ là bước đệm để lứa U.23 VN hòa nhập vào đội tuyển VN hướng tới mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2030 theo Đề án phát triển bóng đá VN đến năm 2030, định hướng đến 2045 của VFF".