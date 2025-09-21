Ông Kim xoay tua băng đội trưởng U.23 Việt Nam, tính toán dài hơi tìm thủ lĩnh đích thực

Văn Trường chơi nổi bật với băng đội trưởng U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Xoay tua thủ quân U.23 Việt Nam

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, Khuất Văn Khang đã được HLV Kim Sang-sik trao băng đội trưởng U.23 Việt Nam, có màn trình diễn nổi bật: mở tài khoản bàn thắng cho đội bóng, và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Trên đất Indonesia, khi Văn Khang được cho nghỉ băng đội trưởng đã được trao cho Lý Đức, trung vệ nổi lên trong màu áo HAGL chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội mùa này.

Trên sân cỏ, Lý Đức cũng để lại dấu ấn với phong cách phòng ngự mạnh mẽ, tranh chấp hiệu quả, không chiến tốt và đóng góp 1 bàn thắng cho U.23 Việt Nam.

Văn Khang là đội trưởng U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên đến vòng loại giải U.23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì, tiền vệ Văn Trường đã được ông Kim trao băng đội trưởng. Trong trường hợp cầu thủ của CLB Hà Nội vắng mặt trên sân, trung vệ Hiểu Minh sẽ lãnh trọng trách.

Thực tế đến lúc này, ông Kim đã xác định ban cán sự của U.23 Việt Nam sẽ gồm đội trưởng Văn Trường và đội phó Hiểu Minh. Trước đó trong 2 trận giao hữu với U.23 Đài Loan tại sân Bà Rịa trước khi bay sang Indonesia dự giải U.23 Đông Nam Á, Lê Viktor cũng từng có lúc đeo băng thủ quân.

Ông Kim đi tìm thủ lĩnh cho U.23 Việt Nam

Trong gần 1 năm rưỡi làm việc tại Việt Nam, ông Kim luôn tỏ ra rất quyết đoán trong các vấn đề nhân sự. Do vậy, việc băng đội trưởng U.23 Việt Nam đã từng được trao tay qua nhiều người cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang thử nghiệm, tìm kiếm người phù hợp.

Hoặc theo một cách nào đó, ông Kim muốn các trụ cột lần lượt hiểu rõ hơn trọng trách của mình khi được luân phiên đeo băng đội trưởng, để trưởng thành và cứng cáp hơn trong tư duy, suy nghĩ ngoài chuyên môn chơi bóng.

Hiểu Minh chơi chắc chắn giúp U.23 Việt Nam giữ sạch lưới 3 trận vòng loại U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Thực tế trên sân cỏ cho thấy Văn Trường đang là ứng viên sáng giá cho vai trò thủ quân U.23 Việt Nam khi đang quán xuyến tốt vai trò "đòn gánh" ở giữa sân, trong cả phòng ngự đánh chặn từ xa và kết nối các tuyến.

Đặc biệt, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, luôn có mặt ở các điểm nóng giúp Văn Trường trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho các đồng đội xung quanh, giúp giữ cân bằng lối chơi U.23 Việt Nam.

Hiểu Minh ít nổi bật hơn Văn Trường, nhưng đến từ đặc thù vị trí trung vệ nhiều hơn, vì trong 7 trận đấu chính thức vừa qua U.23 Việt Nam đều chủ động chơi bóp nghẹt trước các đối thủ nên hàng thủ khá ít cơ hội được "lên hình".

Lý Đức từng đeo băng đội trưởng U.23 Việt Nam thay Văn Khang ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhưng khả năng tham gia tấn công với 2 bàn thắng ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, không chiến tốt, tỉnh táo quán xuyến hàng phòng ngự ở vị trí trung tâm của 3 trung vệ hứa hẹn sẽ giúp Hiểu Minh ngày càng đóng vai trò quan trọng ở U.23 Việt Nam.

Đặc biệt hình ảnh đẹp Hiểu Minh chia sẻ chai nước và cái vỗ vai với cầu thủ Indonesia trong bầu không khí căng thẳng tại Gelora Bung Karno được BTC giải U.23 Đông Nam Á 2025 đăng tải giúp anh nhận được nhiều thiện cảm về thái độ fair-play tập trung chơi bóng.

Trên hàng công Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng họ có điểm chung là khá "lành". Khuất Văn Khang có cá tính khá giống Quang Hải, rất giỏi kiến tạo nhưng khá ít nói, không phải mẫu thủ lĩnh "xốc vác" cho anh em.

Văn Trường là một trong những cầu thủ năng nổ nhất U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Lý Đức cũng là một cái tên có thể trở thành mắt xích quan trọng cả về chuyên môn lẫn cá tính chơi bóng, nhưng trung vệ số 3 đôi khi hơi giàu tính chiến đấu quá, sẽ cần học cách phản ứng một cách khôn khéo, tinh quái hơn.

Phía trước U.23 Việt Nam sẽ là đợt tập trung vào kỳ FIFA Days tháng 10, trước khi hội quân trong tháng 11 để chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan, sau đó là U.23 châu Á 2026 vào tháng 1.2026.

Từ nay đến đó sẽ là lúc HLV Kim Sang-sik sẽ quyết định ban cán sự chính thức, với đội trưởng và đội phó cho U.23 Việt Nam. Hy vọng rằng qua trải nghiệm V-League, các ứng viên sẽ càng thêm cứng cáp, mạnh mẽ để đảm nhiệm tốt trọng trách được giao.