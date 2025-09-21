HLV Park Hang-seo dự khán, CLB Bắc Ninh bị đối thủ yếu cầm hòa đáng tiếc

HLV Park Hang-seo đến sân Thống Nhất

Trong chuyến làm khách đến sân Thống Nhất, CLB Bắc Ninh nhận sự cổ vũ của nhân vật đặc biệt: cố vấn Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Đại diện miền Bắc cũng được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Thanh Niên TP.HCM nhờ sức mạnh đội hình vượt trội. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tên tuổi, giàu kinh nghiệm thi đấu tại V-League, rải đều ở cả 3 tuyến như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Thanh Long, tiền vệ Nguyễn Hải Huy và tiền đạo Hà Đức Chinh. Trong khi đó, CLB Thanh Niên TP.HCM ra sân với đội hình có rất nhiều cầu thủ trẻ.

Vì thế, CLB Bắc Ninh dễ dàng tạo ra một thế trận áp đảo, kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, các cầu thủ trên hàng công của đội bóng này thi đấu chưa thực sự ăn ý. Mãi đến cuối hiệp 1, họ mới tạo được cơ hội nguy hiểm đáng kể với cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang của ngoại binh Kaina Da Silva.

HLV Park Hang-seo có mặt tại sân Thống Nhất để xem CLB Bắc Ninh, nơi ông đang làm cố vấn, thi đấu ẢNH: CẮT RA TỪ CLIP

Sang hiệp 2, CLB Bắc Ninh thực hiện một số sự thay đổi nhân sự để cải thiện khâu tấn công. Lần lượt Phạm Văn Thành, Ngân Văn Đại được tung vào sân. Sức ép của các học trò HLV Paulo Foiani tạo ra cũng lớn hơn. CLB Bắc Ninh đã có cơ hội rất lớn để ghi bàn mở tỷ số khi được hưởng một quả phạt đền ở đầu hiệp 2 nhưng ngoại binh Da Silva lại sút bóng vọt xà ngang.

Những phút còn lại, CLB Bắc Ninh đã nỗ lực thi đấu, thực hiện được một số pha dứt điểm nguy hiểm nhưng vẫn không tận dụng thành công. Đội bóng được đánh giá cao hơn chấp nhận chia điểm trên sân Thống Nhất sau trận hòa không bàn thắng.

CLB Quảng Ninh bất ngờ thất bại

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Quảng Ninh có chuyến làm khách đến sân của đội Trẻ PVF-CAND. Đội bóng đất mỏ sở hữu đội hình cũng rất chất lượng với những cái tên như Đào Nhật Minh, Thái Bá Sang, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân... Tuy nhiên, đội bóng giành chiến thắng chung cuộc lại là đội chủ nhà. Cầu thủ sắm vai "người hùng" cho CLB Trẻ PVF-CAND là Lê Thắng Long khi anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ cú đánh đầu cận thành.