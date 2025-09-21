U.23 Việt Nam sở hữu lợi thế lớn khiến U.23 Thái Lan ao ước: Giá mà…

U.23 Việt Nam được hỗ trợ tối đa từ V-League

Theo thỏa thuận giữa Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và các CLB thuộc giải vô địch bóng đá quốc gia nước này Thai-League, mỗi CLB chỉ cung cấp từ 1 – 2 cầu thủ cho đội tuyển U.23 Thái Lan dự SEA Games, trong trường hợp đội U.23 xứ sở chùa vàng có yêu cầu.

U.23 Việt Nam luôn được giải V-League hỗ trợ tối đa ở các giải quốc tế chính thức Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đây là điều trái ngược với những gì đang diễn ra với bóng đá Việt Nam, đội tuyển U.23 Việt Nam nhận được ưu tiên hoàn toàn. V-League sẽ tạm nghỉ trong thời gian SEA Games 33 diễn ra. Sau V-League, các giải vô địch quốc gia của Indonesia và Malaysia cũng thực hiện điều tương tự. Bóng đá Indonesia và Malaysia cũng dừng giải trong nước, trong thời gian bóng lăn ở SEA Games.

Đứng trước thực tế nói trên, HLV đội tuyển U.23 Thái Lan Thawatchai Dumrong Aungtrakun lên tiếng: "Tôi hy vọng FAT sẽ tiếp tục làm việc với các CLB thuộc Thai-League và Ban tổ chức giải đấu này. Sẽ rất có ích cho đội tuyển U.23 Thái Lan nếu Thai-League tạm dừng trong thời gian diễn ra SEA Games 33. Đội tuyển U.23 Thái Lan cần có sự hỗ trợ tối đa của các CLB trong nước, nếu chúng ta vẫn hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games".

HLV Thawatchai Dumrong Aungtrakun và giới bóng đá Thái Lan đã thấy được lợi thế của các đội tuyển Việt Nam, khi tham dự các giải đấu khu vực trong thời gian gần đây. Mỗi khi các đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu các giải quan trọng, như AFF Cup hay giải U.23 Đông Nam Á, V-League tạm ngưng, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam luôn thoải mái triệu tập các cầu thủ ưng ý lên đội tuyển. Điều này góp phần rất lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á năm 2025.

U.23 Thái Lan muốn Thai-League thay đổi

Ngược lại, các đội tuyển Thái Lan thi đấu không mấy thành công ở các giải đấu vừa nêu. Đội tuyển Thái Lan và U.23 Thái Lan không ít lần va chạm lợi ích với các CLB thuộc Thai-League, do khi các giải đấu khu vực diễn ra, bóng vẫn lăn tại Thai-League.

U.23 Thái Lan (áo trắng) gặp khó khăn khi lên danh sách dự SEA Games, do các CLB trong nước chỉ nhả quân hạn chế Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV Thawatchai Dumrong Aungtrakun của U.23 Thái Lan tha thiết mong mỏi: "Đã nhiều năm rồi bóng đá Thái Lan chưa giành được HCV SEA Games (từ sau SEA Games 29 năm 2017). Tôi biết người hâm mộ đang khao khát danh hiệu này, nên đội tuyển U.23 Thái Lan càng cần đến sự hỗ trợ từ các CLB. Tôi đã gần hình thành xong danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những rủi ro, cần tính đến khả năng thay thế một số cầu thủ nhất định, do chấn thương hoặc phong độ. Bởi vậy mà chúng tôi đã đăng ký đến 70 cầu thủ cho danh sách sơ bộ với Ban tổ chức SEA Games".

Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, U.23 Thái Lan thua U.23 Indonesia trong trận chung kết. Còn tại SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam, U.23 Thái Lan thua U.23 Việt Nam trong trận chung kết. Trước đó nữa, ở SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đội tuyển U.23 Thái Lan bị U.23 Việt Nam loại ngay vòng bảng.