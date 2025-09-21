Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Huỳnh Đức tiết lộ 'chiêu độc' giúp Tiến Linh tỏa sáng, HLV Anh Đức thua vẫn không cáu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
21/09/2025 20:40 GMT+7

Sau chiến thắng 3-1 trước CLB Becamex TP.HCM ở vòng 4 V-League 2025-2026, HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Công an TP.HCM cho biết đã có những bài tập riêng để giúp Tiến Linh cũng như các tiền đạo khác chơi tốt hơn.

Tiến Linh nhận lời khen

Trong ngày trở về "mái nhà xưa" Gò Đậu, Tiến Linh để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số, giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng. Bàn thắng này giúp tiền đạo đội tuyển Việt Nam giải "cơn khát" bàn thắng khi anh đã không lập công trong 3 vòng đấu liên tiếp.

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Tôi lên kế hoạch huấn luyện mỗi ngày cho Tiến Linh, Văn Bình cũng như các ngoại binh để giúp họ có cảm giác thi đấu, sút cầu môn tốt hơn. Tôi muốn các tiền đạo xử lý tinh tế và bình tĩnh hơn. Với cầu thủ trẻ Văn Bình, cậu ấy còn trẻ, hơi ngợp và tôi hy vọng bàn thắng ghi được trong trận này sẽ giúp cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn".

Highlight Becamex TP.HCM 1-3 CLB Công an TP.HCM: Tiến Linh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Anh Đức cũng dành lời khen cho Tiến Linh: "Cậu ấy là cầu thủ giỏi, hoạt động tốt trong vòng cấm địa, giỏi chọn vị trí, thời điểm để ghi bàn. Không riêng gì trận này, cậu ấy cũng đã ghi một bàn tương tự trong cuộc đối đầu CLB Hà Nội".

HLV Huỳnh Đức tiết lộ 'chiêu độc' giúp Tiến Linh tỏa sáng, HLV Anh Đức thua vẫn không cáu- Ảnh 1.

Tiến Linh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Huỳnh Đức tiết lộ 'chiêu độc' giúp Tiến Linh tỏa sáng, HLV Anh Đức thua vẫn không cáu- Ảnh 2.

HLV Nguyễn Anh Đức hài lòng dù thua trận

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phát biểu bất ngờ của HLV Nguyễn Anh Đức

Thất bại 1-3 trước đội Công an TP.HCM khiến CLB Becamex TP.HCM tiếp tục "trượt dài". Họ đã thua 3 trận liền, tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Anh Đức vẫn tỏ ra hài lòng: "CLB Becamex TP.HCM phối hợp cũng tốt nhưng đối thủ tận dụng tốt hơn. Nhìn chung, cả 2 đội đều chơi tốt. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Dù vậy, chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm, sửa lỗi cho các cầu thủ".

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra khiêm tốn: "Tinh thần của toàn đội hôm nay rất tốt. Họ thi đấu như những chiến binh. Sự đoàn kết đã giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn qua từng trận. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm".

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

Lê Viktor tỏa sáng, Hà Tĩnh bị thẻ đỏ vẫn ‘bắt’ SLNA chia điểm: 2 bàn thắng giống hệt nhau

Lê Viktor tỏa sáng, Hà Tĩnh bị thẻ đỏ vẫn ‘bắt’ SLNA chia điểm: 2 bàn thắng giống hệt nhau

Bị dẫn bàn và chơi thiếu người nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với dấu ấn từ Lê Viktor vẫn chia điểm thành công khi cầm hòa SLNA trên sân Vinh ở vòng 4 V-League 2025 - 2026 diễn ra hôm nay.

Tiến Linh vừa ghi bàn đội bóng cũ vừa vô tình… phản lưới nhà, CLB CA TP.HCM bay cao!

HLV Park Hang-seo dự khán, CLB Bắc Ninh bị đối thủ yếu cầm hòa đáng tiếc

Khám phá thêm chủ đề

Tiến Linh Lê Huỳnh Đức Nguyễn Anh Đức CLB Công An TP.HCM V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận