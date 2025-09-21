HLV Huỳnh Đức tiết lộ 'chiêu độc' giúp Tiến Linh tỏa sáng, HLV Anh Đức thua vẫn không cáu

Tiến Linh nhận lời khen

Trong ngày trở về "mái nhà xưa" Gò Đậu, Tiến Linh để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số, giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng. Bàn thắng này giúp tiền đạo đội tuyển Việt Nam giải "cơn khát" bàn thắng khi anh đã không lập công trong 3 vòng đấu liên tiếp.

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: "Tôi lên kế hoạch huấn luyện mỗi ngày cho Tiến Linh, Văn Bình cũng như các ngoại binh để giúp họ có cảm giác thi đấu, sút cầu môn tốt hơn. Tôi muốn các tiền đạo xử lý tinh tế và bình tĩnh hơn. Với cầu thủ trẻ Văn Bình, cậu ấy còn trẻ, hơi ngợp và tôi hy vọng bàn thắng ghi được trong trận này sẽ giúp cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn".

Highlight Becamex TP.HCM 1-3 CLB Công an TP.HCM: Tiến Linh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Anh Đức cũng dành lời khen cho Tiến Linh: "Cậu ấy là cầu thủ giỏi, hoạt động tốt trong vòng cấm địa, giỏi chọn vị trí, thời điểm để ghi bàn. Không riêng gì trận này, cậu ấy cũng đã ghi một bàn tương tự trong cuộc đối đầu CLB Hà Nội".

Tiến Linh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Nguyễn Anh Đức hài lòng dù thua trận ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phát biểu bất ngờ của HLV Nguyễn Anh Đức

Thất bại 1-3 trước đội Công an TP.HCM khiến CLB Becamex TP.HCM tiếp tục "trượt dài". Họ đã thua 3 trận liền, tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Anh Đức vẫn tỏ ra hài lòng: "CLB Becamex TP.HCM phối hợp cũng tốt nhưng đối thủ tận dụng tốt hơn. Nhìn chung, cả 2 đội đều chơi tốt. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Dù vậy, chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm, sửa lỗi cho các cầu thủ".

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra khiêm tốn: "Tinh thần của toàn đội hôm nay rất tốt. Họ thi đấu như những chiến binh. Sự đoàn kết đã giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn qua từng trận. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm".

