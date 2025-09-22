Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siêu bão Ragasa gây sóng cao 10 mét, tối nay đi vào Biển Đông
Video Thời sự

Siêu bão Ragasa gây sóng cao 10 mét, tối nay đi vào Biển Đông

TT Phát triển Nội dung số
22/09/2025 12:23 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 22.9.2025, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ragasa di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh ấp 17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa gây sóng cao 10 mét, tối nay đi vào Biển Đông

Đến 10 giờ ngày 24.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía đông. Bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Đến 10 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên khu vực bắc vịnh Bắc bộ. Cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong 72-120 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Siêu bão Ragasa phân loại là bão cực mạnh, còn mạnh hơn cả Yagi

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 mét, biển động dữ dội.

Từ ngày 24.9, khu vực vịnh Bắc bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5-7 mét; biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có thể chịu tác động của giông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

