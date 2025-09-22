Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Siêu bão Ragasa mạnh hơn cả Yagi | Lynda Trang Đài xin lao động công ích
Video Thời sự

Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
22/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 22.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 22.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Siêu bão Ragasa phân loại là bão cực mạnh, còn mạnh hơn cả Yagi

Khoảng tối nay 22.9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay, sau đó di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão Ragasa phân loại là bão cực mạnh, còn mạnh hơn cả Yagi

Ngã xe trên đường ray, nhân viên gác chắn liều mình cứu người trong gang tấc

Một vụ tai nạn hy hữu trên đường sắt Hà Nội – TP.HCM khiến nhiều người thót tim. Chỉ trong tích tắc, nhân viên gác chắn đã kịp thời kéo một người đàn ông cùng xe máy ngã ra đường ray ra ngoài, trước khi đoàn tàu lao tới.

Ngã xe trên đường ray, nhân viên gác chắn liều mình cứu người trong gang tấc

‘Mắt thần' V-Elint 18 Việt Nam sản xuất 'bắt' máy bay tàng hình thế nào?

Được Viettel phối hợp cùng Cục Tác chiến điện tử giới thiệu tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, V-Elint 18 là tổ hợp trạm thu thụ động có dải thu siêu rộng 50 MHz–18 GHz, khả năng thu - phân tích - định vị mục tiêu theo thời gian thực trên không, trên biển và trên đất liền mà đối phương khó phát hiện; phạm vi trinh sát lên tới 450 km, giám sát đồng thời hàng trăm mục tiêu. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu cấu tạo, tính năng và ý nghĩa của “mắt thần” do Việt Nam sản xuất đối với nhiệm vụ trinh sát, cảnh giới của lực lượng quốc phòng.

‘Mắt thần' V-Elint 18 Việt Nam sản xuất 'bắt' máy bay tàng hình thế nào?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 23.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: Giao lộ 'bất an' ở Phú Mỹ Hưng | iPhone 17 Pro, Air chống trầy nhưng vẫn trầy

Xem nhanh 12h: Giao lộ 'bất an' ở Phú Mỹ Hưng | iPhone 17 Pro, Air chống trầy nhưng vẫn trầy

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 21.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý: Bắt tạm giam người lái máy xúc xâm phạm 3 ngôi mộ ở Hưng Yên; Cục CSGT đề nghị phân làn, điều chỉnh tốc độ ở 8 cao tốc; Những than phiền về iPhone 17 Pro, Air;...

