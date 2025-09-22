Dự báo siêu bão Ragasa mạnh nhất ở cấp nào, nguy hiểm ra sao?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 22.9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc và 123,1 độ kinh đông, cách bán đảo Luzon (Philippines) khoảng 160 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm siêu bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 202 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17. Hiện nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão Ragasa dự báo sẽ đạt cường độ trên cấp 17 ẢNH: NCHMF

Lúc 7 giờ sáng nay, siêu bão Rasaga được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh - cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương (với sức gió duy trì 10 phút) đạt tốc độ 110 kts (tương đương tốc độ gió 205 km/giờ), mạnh hơn một chút so với siêu bão Yagi năm 2024 (đạt 105 kts).

Nhưng theo các trung tâm dự báo bão quốc tế, đây chưa phải là cường độ mạnh nhất của siêu bão Ragasa. Dự báo siêu bão Ragasa sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong ngày 22 - 23.9 sau đó sẽ suy yếu dần.

Trong đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo siêu bão Ragasa thể đạt tốc độ mạnh nhất lên tới 223 km/giờ, tương đương cường độ bão trên cấp 17.

Dự báo ở mức độ cao hơn, cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo siêu bão Ragasa đạt tốc độ cao nhất có thể đạt 240 km/giờ (cường độ trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Cũng theo các cơ quan dự báo bão quốc tế cảnh báo, cường độ bão gió mạnh trên cấp 17 sẽ gây ra những đợt sóng cực lớn, có thể cao trên 10 m, đánh chìm hoặc phá hủy tất cả các loại tàu thuyền, kể cả tàu có trọng tải lớn.

Trong vùng biển nguy hiểm của bão, các tàu thuyền không kịp di chuyển hoặc trú tránh sẽ bị sóng cuốn trôi, chìm hoặc dạt vào bờ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu khi vào vịnh Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, với tốc độ hiện nay, khoảng 20 km/giờ, dự báo trong khoảng tối 22.9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Cường độ siêu bão khi vào Biển Đông ở cấp 17, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong ngày 24.9, khi di chuyển tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hoàn lưu phía bắc của siêu bão Ragasa chịu tác động của ma sát địa hình và được dự báo sẽ giảm cấp. Dự báo khi đi vào vịnh Bắc bộ, cường độ bão sẽ suy giảm 2 - 4 cấp so với thời điểm mạnh nhất ở ngoài khơi.

Đến sáng sớm 25.9, bão Ragasa sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc bộ với cường độ mạnh cấp 12 - cấp 14, giật cấp 15 - cấp 16. Dự báo trong ngày 25.9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm là từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.