Thời sự

Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, dự báo tối nay vào Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
22/09/2025 06:44 GMT+7

Siêu bão Ragasa đã mạnh lên cấp 17, giật trên cấp 17 và dự báo trong tối nay 22.9 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão Ragasa sau khi đạt cường độ siêu bão trong chiều 21.9 đã tiếp tục mạnh lên 1 cấp và dự báo còn tiếp tục mạnh lên. 1 giờ sáng nay 22.9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc và 124,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230 km về phía đông đông bắc.

Siêu bão Ragasa mạnh lên cấp 17, dự báo tối nay vào Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo bão Ragasa sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tĩnh

ẢNH: VNDMS

 Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 16 - 17, tương đương tốc độ gió từ 184 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17. Hiện nay, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối nay 22.9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, sau đó di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ. 

Bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025.

Dự báo từ các đài khí tượng thủy văn quốc tế, siêu bão Ragasa đạt cường độ mạnh nhất trong ngày 22 - 23.9. Trong đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão có thể đạt tốc độ 223 km/giờ, tương đương cường độ trên cấp 17, giật trên 17. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cũng dự báo tốc độ gió siêu bão Ragasa có thể đạt 240 km/giờ, tương đương cường độ trên cấp 17, giật trên cấp 17. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm là khu vực phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và 117 độ kinh đông nằm trong vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, với mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội. 

Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Trước diễn biến nguy hiểm và khó lường của siêu bão Ragasa, chiều nay 22.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức họp bàn với các đơn vị của 6 bộ: Ngoại giao, Quốc phòng,  Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ bàn giải pháp sẵn sàng ứng phó bão số 9. 

