Tưởng niệm 67 người dân Làng Nủ thiệt mạng do lũ quét trong bão Yagi

Sáng 10.9, UBND xã Phúc Khánh và người dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày các nạn nhân thôn Làng Nủ thiệt mạng do bão số 3 (Yagi). Buổi lễ được tổ chức tại Khu tưởng niệm nơi đặt tấm bia ghi tên 67 người chết trong trận lũ quét, đặt tại vị trí thôn Làng Nủ cũ.

Người dân, các đại biểu thắp hương tưởng nhớ 67 người dân thôn Làng Nủ thiệt mạng trong trận lũ quét xảy ra ngày 10.9.2024 ẢNH: NGUYỄN CƯỜNG

Bà Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, cho biết rạng sáng ngày 10.9.2024, một tiếng nổ lớn từ núi Con Voi khởi điểm cho dòng nước lũ quét hung dữ cuốn hàng triệu khối đất đá đổ ập xuống thôn Làng Nủ. Trận lũ quét kinh hoàng này tàn phá 37/39 căn nhà; cướp đi 67 sinh mạng người dân thôn Làng Nủ.

Lễ tưởng niệm được tổ chức thành kính, trang nghiêm để tưởng nhớ những nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi trong trận lũ quét, chia sẻ với gia đình các nạn nhân, là dịp tri ân những ân nhân đã giúp đỡ, đùm bọc người dân thôn Làng Nủ trong hoạn nạn và nhìn lại chặng đường một năm bà con khắc phục khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Phúc Khánh khẳng định, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ và chia sẻ người đồng bào cả nước đã giúp thôn Làng Nủ từng bước hồi sinh sau lũ quét.

Khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng sau trận lũ quét ngày 10.9.2024 ẢNH: TUẤN MINH

Hiện nay, người dân thôn Làng Nủ đã có cuộc sống mới ở khu tái định cư được xây dựng cách vị trí thôn cũ 2 km. Cơ sở hạ tầng được khôi phục khi có đường làng ngõ xóm thông thoáng, nhiều hộ đã có nhà kiên cố thay cho nhà tạm, trẻ em được đến trường trong những lớp học khang trang hơn.

Cũng theo bà Trịnh Thị Duyên, điều đáng trân trọng là ý chí, nghị lực của mỗi gia đình, mỗi người dân nơi đây, dù chịu tổn thất lớn nhưng bà con không buông xuôi. Các hộ dân tích cực lao động, khôi phục sản xuất, giúp nhau vươn lên cuộc sống. Chỉ sau một năm, thôn Làng Nủ đã có nhiều đổi thay, trở thành điểm đến của người dân và du khách.

"Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng bà con Làng Nủ đã đi qua giai đoạn thử thách nhất, đang trên con đường hồi sinh mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng Làng Nủ trở thành "Làng Hạnh phúc" xứng đáng với hàng triệu tấm lòng của nhân dân cả nước gửi gắm", bà Duyên chia sẻ tại lễ tưởng niệm.