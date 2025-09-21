Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Giao lộ 'bất an' ở Phú Mỹ Hưng | iPhone 17 Pro, Air chống trầy nhưng vẫn trầy
Xem nhanh 12h: Giao lộ 'bất an' ở Phú Mỹ Hưng | iPhone 17 Pro, Air chống trầy nhưng vẫn trầy

21/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 21.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý: Bắt tạm giam người lái máy xúc xâm phạm 3 ngôi mộ ở Hưng Yên; Cục CSGT đề nghị phân làn, điều chỉnh tốc độ ở 8 cao tốc; Những than phiền về iPhone 17 Pro, Air;...

Xem nhanh 12h ngày 21.9.2025 có những nội dung chính sau:

Cục CSGT đề nghị phân làn, điều chỉnh tốc độ ở 8 cao tốc

Sáng 20.9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe, có dải dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ lưu thông tối đa từ 100 - 120 km/giờ.

Cục CSGT đề nghị phân làn, điều chỉnh tốc độ ở 8 cao tốc

Cụ thể, Cục CSGT đề nghị tiếp tục phân làn, phân luồng ở các đoạn, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0 - Km131+500); Hải Phòng - Móng Cái (Km0 - Km175); TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Km4 - Km54+983); Phan Thiết - Dầu Giây (Km0 - Km99); Cầu Giẽ - Cao Bồ (Km211+260 - Km259+200); Bắc Giang - Lạng Sơn (Km45+100 - Km109+660); Hà Nội - Lào Cai (Km0+400 - Km123) và cao tốc TP.HCM - Trung Lương (Km10 - Km49+800).

Đồng thời, Cục CSGT đề nghị điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60 lên 80 km/giờ.

Kiểm chứng giao lộ “bất an” ở TP.HCM: Vì sao người đi bộ phải luôn hối hả? 

Thay vì thong thả băng qua đường tại giao lộ đường số 23 giao với đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM, nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ, luôn phải đi thật nhanh, thậm chí là chạy để kịp qua đường trước khi đèn tín hiệu chuyển đỏ.

Kiểm chứng giao lộ ‘bất an’ ở TP.HCM: Vì sao người đi bộ phải luôn hối hả?

Tương tự, tại giao lộ giữa đường Nguyễn Lương Bằng và đường số 18, nhiều người cũng phải "bở hơi tai" sang đường khi tại đây pha đèn cho người đi bộ chỉ 22 giây. Người dân không khỏi lo lắng và bức xúc vì thời gian đèn xanh cho người đi bộ quá ngắn.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 22.9 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

