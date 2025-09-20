Xem nhanh 12h: Bắt 'thư ký' của 'tổng tài' ra hiệu đánh người | Ông Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 20.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 20.9: Bắt 'thư ký' của 'tổng tài' ra hiệu đánh người | Ông Nguyễn Thế Bình bị truy nã

Truy nã cựu Chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 25.1.2024 của cơ quan này.

Quá trình điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên; thường trú tại chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cựu Chủ tịch Agribank, về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, điều 206 bộ luật Hình sự.

Vụ "tổng tài" chỉ đạo đánh người ở quán cà phê: Tạm giữ hình sự 1 người

Vụ việc “tổng tài” phẩy tay trong quán cà phê ở Hà Nội đang gây xôn xao mạng xã hội đã có diễn biến mới.

Công an thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ, 23 tuổi, người được cư dân mạng gọi là “thư ký” của “tổng tài”, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi hành hung nhân viên quán. Còn nhân vật được gọi là “tổng tài” hiện được cho về, tiếp tục xác minh làm rõ.

