Liên quan đến vụ việc "tổng tài" phẩy tay ra lệnh ở quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (TP.HCM) xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua, ngày 20.9.2025, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, quê quán Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ ‘tổng tài’ chỉ đạo đánh người ở quán cà phê: Tạm giữ hình sự 1 người

Theo điều tra, ngày 17.9, Công an phường Vĩnh Tuy (tại TP.HCM) nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra hồi 14 giờ 32 phút cùng ngày, tại quán cà phê có địa chỉ T6 khu đô thị TimesCity.

Nguyễn Long Vũ tại cơ quan điều tra ẢNH: M.H

Cùng với việc cơ quan Công an tiếp nhận trình báo, hình ảnh vụ việc đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình vì hành động và thái độ ứng xử của một số cá nhân liên quan đến sự việc.