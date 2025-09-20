Vụ ‘tổng tài’ ra hiệu lệnh, nhân viên quán cà phê bị đánh: Bắt khẩn cấp 1 người

Liên quan đến vụ nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách không hút thuốc trong quán, chỉ huy Công an P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh).

Nguyễn Long Vũ bị bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Long Vũ tại cơ quan điều tra ẢNH: M.H

Trước đó, ngày 17.9, Công an P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) nhận trình báo về vụ nhân viên quán cà phê ở địa chỉ T6 Khu đô thị Times City số 458 Minh Khai (P.Vĩnh Tuy) bị hành hung vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày.

Cũng trong ngày 17.9, mạng xã hội lan truyền đoạn video và thông tin về vụ việc khiến dư luận hết sức bất bình vì thói hành xử côn đồ, cũng như thái độ của một số cá nhân liên quan.

Camera ghi lại thời điểm Nguyễn Long Vũ hành hung anh Đ. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vào cuộc xác minh, Công an P.Vĩnh Tuy xác định Nguyễn Long Vũ là người đánh, gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (28 tuổi, trú P.Phúc Lợi, Hà Nội), nhân viên của quán cà phê.

Vụ việc khiến anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái. Nạn nhân đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ.

Về hành vi của N.V.T (27 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội), người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài" với cách ăn mặc lịch sự, cảnh sát xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ.

Và đến khi T. giơ tay phải lên nói "thôi, thôi" thì Vũ cũng dừng lại, đi về ghế ngồi.

T. giơ tay và nói "thôi, thôi" thì Vũ dừng đánh và về ghế ngồi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Làm việc với cảnh sát, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh, gây thương tích cho nhân viên quán, mà T. chỉ nói Vũ vào xem ai xúc phạm do anh Đ. có đề nghị khách không hút thuốc trong quán.

Khi nghe tiếng đánh nhau phía sau, T. giơ tay lên và nói "thôi, thôi" để can ngăn. Công an đã lập biên bản đối với T. để tiếp tục xác minh, xử lý.