Hà Nội: Lập tổ công tác đặc biệt xử lý kho xưởng băng keo sát cây xăng

Thông tin nêu trên được ông Đỗ Thành Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Bát Tràng, xác nhận với PV Thanh Niên tại buổi làm việc vào ngày 18.9, liên quan đến kho xưởng băng keo rộng hàng nghìn m2 nằm gần khu dân cư và cây xăng. Kho xưởng này của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Hoàng (do ông Ngô Văn Chương là đại diện pháp luật) và bà Ngô Thị Phái.

Hình ảnh kho xưởng băng keo sau lưng cây xăng trên đường Giáp Hải chụp ngày 10.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Thuận, do xã Bát Tràng vừa tiếp quản địa giới hành chính mới từ ngày 1.7 nên "chưa nắm sâu" về vụ việc này.

Vì vậy, xã Bát Tràng sẽ cần thời gian khoảng 1 tháng để thu thập đầy đủ hồ sơ vụ việc, từ đó xem phạm vi nào của công trình nào được cấp phép, phạm vi nào xây trái phép; xây dựng công trình trên loại đất nào…

Tiếp đó, xã sẽ đối chiếu hiện trạng thực tế với hồ sơ vi phạm để có giải pháp xử lý theo quy định. Khi đó, đối với hạng mục vi phạm, phía xã sẽ thông tin cho chủ cơ sở và cho thời hạn khoảng 15 ngày để tự giác tháo dỡ. Hết 15 ngày, nếu chưa tự giác tháo dỡ sẽ có giải pháp cưỡng chế các vi phạm ở kho xưởng băng keo.

"Trong khoảng 1 tháng, xã sẽ giải quyết các vấn đề đó", ông Thuận nói và cho biết, xã sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, xử lý dứt điểm công trình vi phạm.

Chia sẻ thêm tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Bát Tràng), cho biết tổ công tác đặc biệt sẽ bao gồm nhiều bộ phận, trong đó sẽ có đội chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy cơ sở tham gia kiểm tra.

"Khi kiểm tra, nếu không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy thì sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh, sản xuất đối với kho xưởng này. Đối với phần xây dựng sai thì sẽ xử lý theo quy định", ông Quang cho hay.

Như đã phản ánh, nhiều năm qua, cạnh cây xăng dầu trên đường Giáp Hải (thuộc xã Đông Dư, H.Gia Lâm cũ; nay là xã Bát Tràng) tồn tại nhiều kho xưởng khiến người dân địa phương luôn lo lắng, bất an.

Sau vụ cháy kho xưởng cạnh cây xăng vào ngày 26.3, Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra kho xưởng còn lại ở sau lưng cây xăng và xác định công trình này không trang bị lắp đặt hệ thống chữa cháy; không làm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy theo quy định. Tại buổi kiểm tra, chủ kho xưởng không xuất trình được giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Từ phản ánh của Thanh Niên, ngày 8.5, H.Gia Lâm cũ đã chỉ đạo xã Bát Tràng ngừng cung cấp điện, nước đối với tất cả các trường hợp có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy (bao gồm cả vi phạm trên đất nông nghiệp, đất ở…) theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo xã Bát Tràng rà soát hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15.5.

Tuy nhiên, theo ghi nhận vào ngày 10.9 vừa qua, kho xưởng băng keo vẫn tồn tại sau lưng cây xăng dầu.