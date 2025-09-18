Xác minh vụ nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách không hút thuốc

Ngày 18.9, Công an P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn đang xác minh vụ một nam nhân viên quán cà phê trên địa bàn bị hành hung. Nguyên nhân của vụ việc được phản ánh là do nhân viên này nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong quán.

Nam nhân viên bị hành hung ngay trong quầy quán cà phê ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh N.M.Đ (28 tuổi, trú P.Phúc Lợi, Hà Nội), là người bị hành hung trong sự việc, cho biết khoảng 14 giờ 30 ngày 17.9, có một nhóm khoảng 5 người vào quán cà phê của gia đình anh ở khu đô thị Times City (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội) uống nước.

Tại quán, anh thấy có người trong nhóm hút thuốc lá, dù quán có quy định và đặt biển "không hút thuốc lá", nên đã nhắc nhở khách nhiều lần. Tuy nhiên, nhóm khách tỏ thái độ khó chịu và sau đó một người đã vào quầy thu ngân hành hung anh, sau hiệu lệnh (giơ tay) của người đi cùng.

Anh Đ. cho hay, sau khi bị hành hung, anh ngã xuống sàn, hiện vẫn đau đầu, ù tai, sưng một bên má.

Anh N.V.T (người giơ tay) là người liên quan trong vụ việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nói về vụ việc, anh N.V.T (27 tuổi, trú Hà Nội) cho hay, bản thân anh T. là người liên quan. Theo anh T., vụ việc xảy ra chiều 17.9, khi anh đang cùng nhóm bạn uống cà phê trong quán tại khu đô thị Times City. Thời điểm này, anh T. lấy tẩu thuốc lá mới được tặng ra, nhưng tẩu bị tắc nên chưa hút thuốc trong quán.

Nhân viên thấy vậy đã nhắc nhở, ban đầu nhẹ nhàng nhưng sau đó có những lời xúc phạm cả nhóm anh T. Do vậy, anh T. bảo một người trong nhóm ra quầy thu ngân để hỏi nguyên do.

Theo anh T., khi vào quầy, nam nhân viên "trợn mắt, nắm tay" nên người bạn trong nhóm của anh nghĩ bị tấn công, nên đã tự vệ bằng hành động tát lại nhân viên. Thấy vậy, anh T. can ngăn và hai bên dừng lại. Anh T. đã đề nghị được gặp chủ quán để hòa giải nhưng không được.

Công an P.Vĩnh Tuy đang xác minh, làm rõ sự việc này.