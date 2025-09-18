Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xác minh vụ nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách không hút thuốc

Trần Cường
Trần Cường
18/09/2025 16:13 GMT+7

Cơ quan công an đang xác minh vụ việc một nhân viên quán cà phê ở P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị hành hung sau khi nhắc khách không được hút thuốc lá trong quán.

Ngày 18.9, Công an P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn đang xác minh vụ một nam nhân viên quán cà phê trên địa bàn bị hành hung. Nguyên nhân của vụ việc được phản ánh là do nhân viên này nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong quán.

Xác minh đoạn video nhân viên quán cà phê bị đánh sau hiệu lệnh của ‘tổng tài’- Ảnh 1.

Nam nhân viên bị hành hung ngay trong quầy quán cà phê

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh N.M.Đ (28 tuổi, trú P.Phúc Lợi, Hà Nội), là người bị hành hung trong sự việc, cho biết khoảng 14 giờ 30 ngày 17.9, có một nhóm khoảng 5 người vào quán cà phê của gia đình anh ở khu đô thị Times City (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội) uống nước.

Tại quán, anh thấy có người trong nhóm hút thuốc lá, dù quán có quy định và đặt biển "không hút thuốc lá", nên đã nhắc nhở khách nhiều lần. Tuy nhiên, nhóm khách tỏ thái độ khó chịu và sau đó một người đã vào quầy thu ngân hành hung anh, sau hiệu lệnh (giơ tay) của người đi cùng.

Anh Đ. cho hay, sau khi bị hành hung, anh ngã xuống sàn, hiện vẫn đau đầu, ù tai, sưng một bên má.

Xác minh đoạn video nhân viên quán cà phê bị đánh sau hiệu lệnh của ‘tổng tài’- Ảnh 2.

Anh N.V.T (người giơ tay) là người liên quan trong vụ việc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nói về vụ việc, anh N.V.T (27 tuổi, trú Hà Nội) cho hay, bản thân anh T. là người liên quan. Theo anh T., vụ việc xảy ra chiều 17.9, khi anh đang cùng nhóm bạn uống cà phê trong quán tại khu đô thị Times City. Thời điểm này, anh T. lấy tẩu thuốc lá mới được tặng ra, nhưng tẩu bị tắc nên chưa hút thuốc trong quán.

Nhân viên thấy vậy đã nhắc nhở, ban đầu nhẹ nhàng nhưng sau đó có những lời xúc phạm cả nhóm anh T. Do vậy, anh T. bảo một người trong nhóm ra quầy thu ngân để hỏi nguyên do.

Theo  anh T., khi vào quầy, nam nhân viên "trợn mắt, nắm tay" nên người bạn trong nhóm của anh nghĩ bị tấn công, nên đã tự vệ bằng hành động tát lại nhân viên. Thấy vậy, anh T. can ngăn và hai bên dừng lại. Anh T. đã đề nghị được gặp chủ quán để hòa giải nhưng không được.

Công an P.Vĩnh Tuy đang xác minh, làm rõ sự việc này.

Tin liên quan

Xử phạt người đánh nhân viên y tế ở Phú Thọ, đã công khai xin lỗi

Xử phạt người đánh nhân viên y tế ở Phú Thọ, đã công khai xin lỗi

Người đàn ông tại Phú Thọ sau khi hành hung nhân viên y tế bị đề nghị xử phạt hành chính, đồng thời xin lỗi công khai đối với các y, bác sĩ.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Hành hung nhân viên quán cà phê Hút thuốc lá trong quán cà phê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận