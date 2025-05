Xử phạt người đánh nhân viên y tế ở Phú Thọ, đã công khai xin lỗi

Chiều 7.5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khuất Văn Sinh (SN 1984, trú tại H.Thanh Ba) theo quy định tại khoản 6, điều 48, Nghị định số 117/2020.

Ông Sinh là người đã hành hung nhân viên y tế của Trung tâm Y tế H.Thanh Ba. Sự việc xảy ra cách đây ít ngày, gây xôn xao dư luận.

Camera ghi lại hình ảnh nhân viên y tế bị hành hung ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vẫn theo công an, sau khi được các cán bộ điều tra giải thích, ông Sinh đã nhận thức được hành vi của bản thân, đã xin lỗi công khai đối với các y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia cấp cứu cho con trai của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Y tế H.Thanh Ba.

Trước đó, chiều 25.4, bé trai 12 tuổi là con trai ông Sinh bị tai nạn giao thông được đưa đến Trung tâm Y tế H.Thanh Ba cấp cứu. Sau khi tiêm kháng sinh, trẻ bất ngờ bị sốc phản vệ, ngừng tuần hoàn. Trong lúc bệnh nhi được hồi sức tim phổi, người nhà không giữ được bình tĩnh đã lao vào hành hung nhân viên y tế.

Các bác sĩ đã kịp thời ép tim, tim bệnh nhân đập trở lại sau 3 phút. Bé trai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị.

Ngay sau sự việc trên, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ chủ động phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh.

Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng đề nghị quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, hành hung, xúc phạm nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xã hội lên án và xử lý nghiêm minh.

Vụ việc trên tuy chưa đến mức xử lý hình sự nhưng sẽ là bài học đắt giá cho những kẻ côn đồ, quen "nói chuyện" bằng tay chân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người hành nghề... tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.