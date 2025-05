Bến Tre, Tiền Giang: Xử phạt 2 người tung tin giả về việc sáp nhập tỉnh

Ngày 6.5, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, xúc phạm uy tín cán bộ, cơ quan nhà nước.

Chị N. nghe cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đọc quyết định xử phạt hành chính ẢNH: T.T

Cụ thể, chị L.T.K.N (ở TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang), hiện là kế toán tại một doanh nghiệp ở tỉnh Long An, bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tiền Giang xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, tài khoản Facebook "Kiều Nương" do N. sử dụng đã bình luận thông tin sai sự thật, mang tính xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng cơ quan nhà nước dưới một bài viết trên mạng xã hội vào ngày 22.4.2025. Nội dung bình luận liên quan đến lý do chọn tên tỉnh và trung tâm hành chính - chính trị theo dự kiến sau sáp nhập giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị N. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do tâm lý cá nhân bất ổn nên có phát ngôn không kiểm soát.

Tương tự, tại Bến Tre, N.H.T (29 tuổi, ở P.Phú Hưng, TP.Bến Tre) cũng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với hành vi sử dụng tài khoản Facebook bình luận nội dung khống, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức liên quan đến thông tin sáp nhập tỉnh.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, T. khai nhận do bức xúc về thông tin sáp nhập nên đã đăng bình luận vi phạm vào ngày 25.4.2025. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, T. tự nguyện xóa nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.



Cả hai hành vi nêu trên đều vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Không chỉ liên quan đến vấn đề sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp lại xã phường, Công an hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc hoặc xúc phạm tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.