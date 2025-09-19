Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Từ khóa liên quan đến 'tổng tài' được tìm kiếm tăng vọt

Lạc Xuân
Lạc Xuân
19/09/2025 21:32 GMT+7

Vụ việc một nhân viên quán cà phê tại Hà Nội bị hành hung đang gây xôn xao dư luận, kéo theo từ khóa 'tổng tài' bất ngờ vào top xu hướng Google Trends. Nhiều người khỏi bức xúc trước vụ việc và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Từ khóa 'tổng tài' lên xu hướng tìm kiếm

Thông tin Công an P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào cuộc xác minh vụ việc nam nhân viên quán cà phê trên địa bàn bị hành hung đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trước đó, hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự việc được cho là bắt nguồn từ việc nhân viên nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong quán.

Sau đó, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục "tổng tài" (cách dân mạng gọi nhân vật ăn mặc bảnh bao xuất hiện trong clip) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân đánh nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn. Lúc này, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi. 

Từ khóa liên quan đến 'tổng tài' được tìm kiếm tăng vọt- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông được dân mạng gọi là "tổng tài" giơ tay ra hiệu lệnh dừng đánh

Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm, bàn tán của dân mạng. Đặc biệt, cụm từ "tổng tài" được nhiều dân mạng nhắc đến, thu hút lượng lớn tìm kiếm trên các nền tảng. Theo ghi nhận trên Google Trends (xu hướng), từ khóa "vụ tổng tài đánh người" được tìm kiếm tăng vọt, lên đến 1.000%. Từ khóa "tổng tài xin lỗi" tăng lên đến 900%. Hay các từ khóa "tổng tài là gì", "video tổng tài quán cà phê", "tổng tài đánh nhân viên", "vụ tổng tài", "tổng tài đánh người"... cũng được ghi nhận lượt tìm kiếm đột phá. 

"Tổng tài" là cách gọi phổ biến trong tiểu thuyết, phim ảnh ngôn tình Trung Quốc, chỉ những nhân vật nam chính có địa vị cao trong giới kinh doanh, thường là giám đốc, chủ tịch tập đoàn, người giàu có, quyền lực, đẹp trai, lạnh lùng và có tính cách bá đạo. Ở Việt Nam, từ này được cộng đồng mạng mượn lại, để chỉ những người đàn ông có phong thái, khí chất, thành đạt và lịch lãm. Trong vụ việc vừa qua, nhân vật mặc vest, được cho là người ra hiệu trong clip đánh nhân viên quán cà phê, đã bị dân mạng gọi "tổng tài" theo cách mỉa mai, châm biếm. 

Dân mạng bức xúc, đề nghị xử lý nghiêm

Trên mạng xã hội, đoạn clip và thông tin liên quan đến vụ việc nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi hành hung nhân viên quán cà phê chỉ vì nhắc nhở khách không hút thuốc là không thể chấp nhận, đồng thời mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe. Không ít người mỉa mai, phẫn nộ trước hành vi mà họ cho là "ảo tưởng quyền lực" của người trong clip.

Một tài khoản bức xúc: "Sự việc này thật sự cần xử lý nghiêm, tránh tạo tiền lệ xấu vì sức lan tỏa trên mạng xã hội cho các bạn trẻ thói hành xử thiếu văn hóa ở nơi công cộng, côn đồ, ảo tưởng sức mạnh". Người xem khác bình luận: "Họ đã coi thường quy định nơi công cộng, cao hơn là coi thường cả pháp luật. Phải chăng họ nghĩ rằng giàu có hay có tiền thì có thể muốn làm gì cũng được?". Nhiều tài khoản khác cũng nhận định: "Đúng sai sẽ có pháp luật phân định, nhưng hành động như vậy thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật", "Tưởng chỉ thấy cảnh này trong phim ngôn tình Trung Quốc, không ngờ ở xã hội văn minh vẫn có kiểu "tổng tài giấy" ảo tưởng quyền lực đến vậy. Đề nghị cơ quan chức năng xử phạt thật nặng để răn đe...". 

Từ khóa liên quan đến 'tổng tài' được tìm kiếm tăng vọt- Ảnh 2.

Diễn viên Minh Luân cần được xử lý nghiêm để răn đe

Ảnh: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên Minh Luân cho biết khi xem đoạn clip, anh thấy hành vi của nhân vật được gọi là "tổng tài" vô cùng kệch cỡm. "Qua vụ việc này, có thể thấy cách hành xử của người trong clip thật sự đáng báo động. Hiện nay, những hành vi côn đồ, ẩu đả đã bị cơ quan chức năng xử lý rất nghiêm. Việc dùng bạo lực tác động đến người khác, dù với bất kỳ lý do gì, đều sai trái. Đáng nói hơn, người này còn hút thuốc ở nơi có biển cấm, cho thấy thái độ thiếu văn minh nơi công cộng. Người thật sự quyền lực sẽ càng kín tiếng, chừng mực," Minh Luân nhấn mạnh.

Nam diễn viên cũng cho rằng sự việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai mang trong mình suy nghĩ lệch lạc, ngáo quyền lực, thích thể hiện. Anh bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ và xử lý nghiêm để răn đe, là bài học cho giới trẻ về cách ứng xử văn minh, chuẩn mực trong xã hội.

