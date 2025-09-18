Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: 'Tổng tài' ra hiệu hành hung nhân viên | Bão số 8 dự báo hình thành trong hôm nay
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: ‘Tổng tài’ ra hiệu hành hung nhân viên | Bão số 8 dự báo hình thành trong hôm nay

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 18.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 18.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khi gầm cầu trở thành bãi giữ xe, người dân TP.HCM nơm nớp ‘lo cháy nổ’

Từ lâu, những gầm cầu trong đô thị lẽ ra phải là không gian thoáng đãng, an toàn cho kết cấu hạ tầng. Thế nhưng, ngay tại TP.HCM, nhiều gầm cầu lại đang bị tận dụng làm bãi giữ xe, quán cà phê hay điểm tập kết rác. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa an toàn của người dân sinh sống xung quanh.

Khi gầm cầu trở thành bãi giữ xe, người dân TP.HCM nơm nớp 'lo cháy nổ'

Tiệm bánh người Hoa tại TP.HCM: Mỗi mùa Trung thu bán sạch trong ngày

Không khí mùa trung thu đang dần bao trùm khắp TP.HCM. Giữa lòng đô thị náo nhiệt, có một tiệm bánh pía hơn 70 năm tuổi chỉ chưa đầy 12 tiếng là hết sạch bánh. Từ gánh bánh nhỏ ở chợ Bình Tây năm nào, đến nay tiệm đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn trong mùa trăng rằm.

Tiệm bánh người Hoa tại TP.HCM: Mỗi mùa Trung thu bán sạch trong ngày

Mất ngủ mãn tính làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và lão hóa não

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Neurology của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ cho thấy, mất ngủ mãn tính không chỉ làm cơ thể mệt mỏi vào ngày hôm sau, mà còn có thể làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và tư duy, với những thay đổi rõ rệt trong não bộ.

Mất ngủ mãn tính làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và lão hóa não

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 19.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: Kinh hoàng cảnh xe tải lao vào chợ chuối | Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam phạm tội 'rất tinh vi'

Xem nhanh 12h: Kinh hoàng cảnh xe tải lao vào chợ chuối | Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam phạm tội 'rất tinh vi'

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 17.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

