Xem nhanh 12h: Kinh hoàng cảnh xe tải lao vào chợ chuối | Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam phạm tội 'rất tinh vi'

Khoảnh khắc xe tải bất ngờ lao vào chợ Tân Long

Sáng 17.9, tại Quảng Trị đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ Tân Long, nơi người dân đang tập trung đông đúc để mua bán, khiến nhiều người thương vong. Vụ việc gây xôn xao cả khu chợ.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước "sẵn sàng can thiệp" bình ổn thị trường vàng

Trước những biến động phức tạp của thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 165, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý, sẵn sàng can thiệp để giữ ổn định.

Theo công điện ngày 16.9, Ngân hàng Nhà nước phải khẩn trương triển khai các giải pháp bình ổn, trong đó có việc thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Đồng thời, cơ quan này cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, thậm chí buôn lậu vàng.

