Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Kinh hoàng cảnh xe tải lao vào chợ chuối | Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam phạm tội 'rất tinh vi'

TT Phát triển Nội dung số
17/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 17.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 17.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Khoảnh khắc xe tải bất ngờ lao vào chợ Tân Long

Sáng 17.9, tại Quảng Trị đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ Tân Long, nơi người dân đang tập trung đông đúc để mua bán, khiến nhiều người thương vong. Vụ việc gây xôn xao cả khu chợ.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước "sẵn sàng can thiệp" bình ổn thị trường vàng

Trước những biến động phức tạp của thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 165, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý, sẵn sàng can thiệp để giữ ổn định.

Theo công điện ngày 16.9, Ngân hàng Nhà nước phải khẩn trương triển khai các giải pháp bình ổn, trong đó có việc thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Đồng thời, cơ quan này cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, thậm chí buôn lậu vàng.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 18.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 16.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Cháy nhà ở Hà Nội khiến gia đình 4 người tử vong; Xem xét xử lý vụ đăng video nói xấu con gái Huế; Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch chiếm thành phố Gaza;...

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
